Die EU-Politik liefert, wenn auch in kleinen Schritten. Die Gaspreisbremse wird das Energieproblem nicht lösen, ist aber ein Schritt in die richtige Richtung

Für eine Bewertung ist es natürlich noch zu früh, der Konflikt mit Russland dauert erst wenige Monate, und niemand kann mit Gewissheit sagen, wie es in der EU angesichts der Energiekrise weitergeht. Aber eines steht schon mal fest: Bisher schlägt sich die Union besser als gedacht.

Was gab es nicht alles für Untergangsszenarien im Frühjahr und noch über den Sommer. Erwartet worden war eine handfeste Energiekrise, Rationierungen, die Notabschaltung von Unternehmen. Es wurde spekuliert, dass Wohnzimmer kalt bleiben.

Von all dem ist aktuell nichts zu merken. Eine Kombination aus Glück und Strategie hat der EU geholfen. Das Wetter war lange Zeit recht warm, was dabei half, den Gasverbrauch zu reduzieren. Hohe Preise waren ein zusätzlicher Anreiz. Dazu kam, dass die EU in Windeseile neue Gaslieferanten gefunden hat. So sind die Gasspeicher in der EU wie in Österreich mit gut 90 Prozent befüllt. Die Union hat russisches Gas durch Importe aus Norwegen und anderen Länder zu einem großen Teil ersetzen können.



Parallel dazu unternimmt die Union auch einige erste Schritt, um Struktur und Aufbau der Energiemärkte zu verbessern. Es geht vielen Kritikern nicht weit genug und nicht schnell genug. Die EU-Kommission und viele Mitgliedsstaaten sind tatsächlich extrem zurückhaltend, wenn es darum geht, Markteingriffe zu wagen. Vorsicht ist zwar geboten, Energie künstlich zu verbilligen ist eine gefährliche Strategie: Gas ist ja tatsächlich knapp, der hohe Preis ist ein Ausdruck dieser Knappheit. Aber angesichts exorbitant hoher Preise allein aus dogmatischen Gründen an einem Markt festhalten zu wollen, ist auch falsch. Manchmal kann staatliche Regulierung etwas bringen.

Erster, richtiger Schritt

In diesem Sinne scheint die nun fixierte Gaspreisbremse ein erster, richtiger Schritt zu sein. Künftig wird an den Gasmärkten ein Preisbremsmechanismus aktiviert, wenn der Gaspreis am wichtigsten europäischen Handelsplatz mehr als 180 Euro je Megawattstunde beträgt. Springt der Preis über diesen Wert, garantiert die Preisbremse, dass Gas in Europa nur 35 Euro mehr kosten darf als der Preis, zu dem der Rohstoff international, also auf den wichtigsten Märkten, gehandelt wird.

Die Preisgrenze ist damit hoch gewählt, Gas wird in Europa damit nicht dauerhaft billiger. Wohl ist aber ist es ein sinnvoller Markteingriff, um dramatische Preisausschläge künftig zu verhindern. Und: Sollte der Mechanismus sich bewähren, könnte beim Preis bei Bedarf noch nachjustiert werden.

Nun lässt sich einwenden, dass Gas aktuell ohnehin viel billiger ist, bloß etwas mehr als 110 Euro je Megawattstunde kostet. Aber wir haben erst im August gesehen, als der Preis auf jenseits der 300-Euro-Marke hochgeschossen ist, wie schnell sich das ändern kann.

Viele Monate verhandelt

Den Kompromiss zwischen den EU-Ländern auszuarbeiten hat wieder einmal lange gedauert, mehrere Monate wurde verhandelt. Aber in der Union müssen Ansichten von 27 Staaten unter einen Hut gebracht werden. Dass dies hier gelungen ist, darf als Erfolg gewertet werden.

Das heißt freilich nicht, dass es schon Zeit für Entwarnung ist. Wenn das Wetter länger kalt bliebe und Russland seine Lieferungen überraschend ganz stoppen würde, dann könnte die Krisenstimmung wieder ganz schnell zurück sein. Dann wird Energie wieder rasant teurer werden. Mit der Gaspreisbremse ist dann aber ein weiterer Mechanismus da, um die Krise etwas abzufedern. (András Szigetvari, 20.12.2022)