In den Weihnachtsferien hat man mehr Zeit mit seinen Lieben als sonst – und viele greifen gemeinsam zu Spielbrett, Würfel und Karten. Was spielen Sie?

Wenn die Bescherung und die vielen Feierlichkeiten mit der Verwandtschaft überstanden sind, hat so mancher noch einige freie Tage vor sich, in denen das Programm weniger dicht getaktet ist. Man verbringt vielleicht mehr Zeit als sonst zu Hause mit der Familie, oder man hat auch wieder die Möglichkeit, mit dem Freundeskreis zusammenzukommen. Oftmals entsteht dann die Idee, endlich wieder einmal ein Gesellschaftsspiel zu spielen. Womöglich ist ja auch ein neues Spiel unter dem Christbaum gelegen, das man nun gerne ausprobieren möchte.

"Na warte, gleich schmeiß ich dich raus!" Foto: Getty Images/iStockphoto/Halfpoint

Gesellschaftsspiele: Ein weites Feld

Ob Karten- oder Brettspiel: Es gibt bekanntlich zahlreiche Klassiker in diesem Bereich, sei es das gute alte "Uno" oder "Die Siedler von Catan", "Mensch ärgere dich nicht", Schach, Dame, Mikado und viele andere mehr. Möglicherweise unterhält man sich bestens bei einer Runde "Activity", glänzt bei "Trivial Pursuit" mit seinem Wissen, verrenkt sich bei "Twister" oder taktiert bei "DKT". Andere lieben "Das Spiel des Lebens", Backgammon oder "Das verrückte Labyrinth". Sind kleine Kinder dabei, greift man vielleicht zu "Memory", "Schwarzer Peter" oder einem altersgerechten Puzzle, das man gemeinsam legt. Vielleicht nimmt man auch die klassischen Spielkarten zur Hand, um damit Jolly, Herz, Schnapsen oder Poker zu spielen. Oder man hat Lust auf das aktuelle Spiel des Jahres, das heuer "Cascadia – Im Herzen der Natur" heißt.

Doch abseits des gewählten Spiels: Spannend ist in jedem Fall, wie sich die Spielenden dabei verhalten. Denn selten lernt man den Charakter seines Gegenübers so ungeschönt kennen wie beim Gesellschaftsspiel. Wer in der Runde hat einfach Spaß dabei, wer kann auch mal verlieren, wer schummelt, wer blufft eiskalt, wer nimmt die Sache irrsinnig ernst, und wer will unbedingt der Sieger oder die Siegerin sein – das Spielverhalten von Menschen lässt für gewöhnlich tief blicken.

Und was spielen Sie?

Welche Brett- oder Kartenspiele haben dieser Tage bei Ihnen Hochkonjunktur? Welche nerven Sie nur? Spielen Sie eher mit der Familie oder im Freundeskreis? Und was haben Sie schon viel zu lange nicht mehr gespielt? Teilen Sie Ihre Spielvorlieben mit der Community! (Daniela Herger, 28.12.2022)