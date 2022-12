[International] Plant Putin den nächsten Großangriff auf die Ukraine?

US-Kongress empfiehlt Strafverfahren gegen Trump

[Kommentar] Bringt der EU-Gaspreisdeckel eigentlich irgendetwas?

[Wirtschaft] Ex-Vizebürgermeisterin Vassilakou muss im Chorherr-Prozess Rede und Antwort stehen

[Fotos] Bilanz: Tops und Flops der Fußball-WM

[TV-Tagebuch] ORF Niederösterreich mit Mikl-Leitner im Reaktorgebäude: Hauptabend mit Landeshauptfrau

[Smartwatch] Huawei Watch GT3 SE: Es muss nicht immer teuer sein

[Kommentar der anderen] Elon Musk – der wankende Tech-Kaiser

[Wetter] Neben Wolken einer Warmfront gibt es abseits der typischen Nebelgebiete in den Niederungen des Ostens und Südostens sowie in inneralpinen Becken und Tälern zeitweise sonniges Wetter. Vereinzelt kann es in größeren Ballungsräumen aus der feuchten Schicht auch leicht schneien. -4 bis +3 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag der menschlichen Solidarität.