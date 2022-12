Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion der Leichname an. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Weiz – Ein Notstromaggregat und ein Heizlüfter, kombiniert mit nicht ausreichender Frischluftzufuhr, dürften zum Tod dreier Menschen in der Steiermark geführt haben. Ein Mitarbeiter eines Zustelldienstes fand die leblosen Personen am Montagvormittag in einem Einfamilienhaus in Weiz und verständigte die Einsatzkräfte. Bei den Toten handelt es sich um eine 90-jährige Frau und ihre beiden Söhne, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Bei den Ermittlungsarbeiten fanden die Polizisten keinen Hinweis auf ein Gewaltverbrechen. Als Zeitpunkt des Todes wurde der Samstagnachmittag angenommen.

"Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Todesursache auf die Verwendung einer mobilen Heizvariante zurückzuführen. Dabei verwendeten die Bewohner im Keller des Hauses ein Notstromaggregat, an welchem sie wiederum einen Heizlüfter angeschlossen hatten. Aufgrund fehlender Frischluftzufuhr füllte sich das Haus mit giftigen Abgasen. Diese führten zum Tod der drei Personen", so die LPD. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Sicherstellung sowie eine Obduktion der Leichname an. (APA, red, 20.12.2022)