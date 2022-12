Darum kommt hier heute eine ganz direkte, ganz plumpe Bitte:

Schauen Sie nicht weg – sondern hin. Und speichern sich diese Nummer im Handy: 01 480 45 53 – die Nummer des Kältetelefons der (Wiener) Caritas.

Denn die Grün- und Erholungsräume, in denen Sie, ich, wir gerne laufen, sind in der Regel auch jene Rückzugsräume, in denen Obdachlose gerne unsichtbar werden: abseits der Massenwege – aber eben doch so, dass die Stadt und ihre Infrastruktur halbwegs erreichbar sind.

Zu wissen, wo diese "Quartiere" sind, kann helfen. Eventuell sogar Leben retten.