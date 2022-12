Sicherheit steht bei den Österreichern auch beim Kapitalmarkt an oberster Stelle. Zwei Drittel wollen laut einer Umfrage nicht, dass ihre Einlagen weniger wert werden. Zwölf Prozent der Befragten haben Kryptowerte, 18 Prozent Aktien und 14 Prozent Fonds.

Foto: Fotolia / Olivier Le Moal

Die zuletzt massiv gestiegene Inflation samt den hohen Kosten für Energie macht es für viele Haushalte unmöglich, jetzt noch Geld auf die Seite zu legen. Obwohl sich Sparen wegen der kaum vorhandenen Zinsen (und der hohen Inflation) in Kaufkraft ausgedrückt ohnehin nicht rechnet, fühlt sich ein Polster an Rücklagen, die über den Notgroschen hinausgehen, doch gut an. Wer einen variabel verzinsten Kredit hat, für den wird es punkto Sparen noch enger, denn die Zinserhöhungen der EZB schlagen in Form von höheren Zinsen und damit höheren Kosten sofort durch.

Damit wird es aktuell immer schwieriger, etwas anzusparen. Das wird vor allem im Alter zum Problem, wenn sich die Pensionslücke öffnet. Dass die Erhaltung des Lebensstandards in der Pension in vielen Fällen damit nicht gelingen wird, weil das staatliche Umlageverfahren zur Finanzierung des Pensionssystems irgendwann kippen könnte, wird seit vielen Jahren debattiert. Ebenso die Notwendigkeit einer privaten Pensionsvorsorge.

Kapitalmarkt anzapfen

Weil Sparen allein hier nicht allzu viel bringen wird, raten Experten dazu, Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Fondssparen, ETF-Sparpläne oder Aktien werden gern als gewinnbringende Alternative angepriesen. Doch in Österreich ist der Besitz von Aktien in Privathaushalten noch immer eine Seltenheit. Warum ist das so? Wie stehen die Österreicher zu Aktien? Und warum wird in diesem Bereich nicht mehr ausprobiert? Diesen Fragen ist die Arbeiterkammer Wien in einer Studie nachgegangen und hat dafür 1000 Personen (ab 18 Jahren) befragt. Das Sample setzte sich zu je 50 Prozent aus weiblichen und männlichen Teilnehmern zusammen.

Geht es um den Kapitalmarkt, dann gilt: Sicherheit geht vor. Rund zwei Drittel der Befragten sind substanzorientiert – legen also darauf Wert, dass das Ersparte nicht weniger wert sein wird. Dieser Fokus ist unter Frauen stärker vertreten, nimmt mit dem Alter zu und mit höherer Bildung ab. Eine Ertragsorientierung bzw. ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Risiko wird eher von (potenziellen) Anlegern angegeben, die in den kommenden zwölf Monaten eine Anschaffung von (weiteren) Wertpapieren planen.

Banken als Info-Quelle

Banken sind laut der AK-Studie die häufigste Informationsquelle (60 Prozent) für Wertpapiere und werden von Bankkunden mit zunehmendem Alter (vor allem ab 60 Jahren) häufiger genutzt. Das Internet und Freunde/Bekannte (jeweils 42 Prozent) sind eher die Quellen von Jüngeren und Akademikern.

Der Besitz von Spar- bzw Anlageformen ist breitgefächert, konzentriert sich jedoch eher auf Sparkonten (43 Prozent), -bücher (42 Prozent) sowie Bausparverträge (38 Prozent). Rund jeder zehnte Österreicher besitzt keine Spar- bzw. Anlageform. Sieben von zehn Befragten, die aktuell keine Wertpapiere besitzen, haben auch in der Vergangenheit noch nie Wertpapiere gekauft. Auch hier ist der Frauenanteil höher.

Der häufigste Grund, warum bisher keine Wertpapiere gekauft wurden, ist fehlendes Wissen: 53 Prozent der Befragten geben an, sich nicht genug auszukennen.

Zwei Drittel der Österreicher, die bereits einmal Wertpapiere gekauft haben, haben zuletzt Investmentfonds (40 Prozent) oder Aktien (35 Prozent) gekauft – hauptsächlich als langfristige Geldanlage (49 Prozent) und, um einen höheren Ertrag als bei einem Sparbuch zu erzielen (34 Prozent). Aktien wurden von Männern etwas häufiger gekauft als von Frauen. Beim Kauf von Wertpapieren sind eine einfache Verständlichkeit und hohe Rendite wichtiger als eine genau festgelegte Laufzeit und ökologische sowie soziale Kriterien. Die Relevanz ökologischer/sozialer Kriterien sinkt mit dem Alter.

Persönliche Beratung wichtig

Die persönliche Beratung beim Kauf von Wertpapieren ist wichtig: Rund zwei Drittel der Österreicher und nahezu jeder Käufer von Fondspolizzen haben sich vor bzw. bei der Anschaffung ihrer zuletzt gekauften Wertpapiere persönlich beraten lassen – mit Abstand am häufigsten von einem Bankberater (61 Prozent). Auch hier fällt auf, dass ein Bankberater von Frauen und mit steigendem Alter tendenziell häufiger zurate gezogen wird.

65 Prozent der Österreicher, die Wertpapiere gekauft haben, haben innerhalb der vergangenen zwei bis drei Jahre auch Verluste verzeichnet. Der mit Abstand häufigste Grund dafür ist die ungünstige Marktentwicklung (70 Prozent). Die Motive für eine Anlage sind zukunftsorientiert: Die anzuschaffenden Wertpapiere sollen als langfristige Geldanlage dienen (56 Prozent) – vor allem für Akademiker. Besonders Aktien (56 Prozent) und Fonds(49 Prozent) sollen in den nächsten zwölf Monaten angeschafft werden.

Die 20- bis 29-Jährigen erwarten eher hohe Erträge als Sicherheit. Sie sind es auch, die überdurchschnittlich viele Aktien sowie Kryptowerte besitzen. Sie veranlagen zumeist über Online-Broker.

Langfristige Investments

Die Arbeiterkammer stößt sich vor allem daran, dass rund jeder zehnte Österreicher keine Spar- bzw. Anlageform besitzt. Es gehörte mehr über faire Entlohnung gesprochen, damit vor allem Einkommensschwächeren der Aufbau von Rücklagen ermöglicht werde. Zudem fordert die AK eine Vereinfachung der Basisinformationsblätter, die maximal drei Seiten im A4-Format lang sein dürfen und einem festgelegten Aufbau folgen. Die dort enthaltene Kostendarstellung sei unübersichtlich und kaum verständlich, hießt es in der AK-Studie. Bei Versicherungsanlageprodukten fehlten zudem wesentliche Kostenfaktoren für die Beratung bzw. Vermittlung, also "Abschlusskosten" bzw. "Provision".

Da vor allem junge Konsumenten auch Influencer, Online-Vertriebswege und Youtube-Videos als Informationsquelle für Geldanlage nutzten, müssten laut AK Überwachungsmechanismen konstituiert werden, die unzulässige Vertriebsstrukturen und dubiose Werbepraktiken im Internet verhindern. (Bettina Pfluger, 20.12.2022)