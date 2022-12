Vom schlimmsten ersten Date bis hin zum Geghostet-Werden nach dem perfekten Rendezvous: Was ging bei Ihnen heuer in Sachen Liebe gründlich daneben?

Manche Bekanntschaft, die man auf dem Dating-Markt macht, ist höchst memorabel – und das nicht unbedingt im positiven Sinne. Besonders, wenn man sich online per Dating-Plattform kennenlernt, kann es rasch ein böses Erwachen geben, wenn man sich dann live gegenübersitzt. Wie unangenehm manches womöglich sehnlichst erwartete Treffen werden kann, müssen Menschen, die nicht in festen Händen sind, oft auf unangenehmste Weise erfahren.

"WTF ..." Foto: Getty Images/iStockphoto/Prostock-Studio

Was man beim Dating so alles mitmacht

Vielleicht war man in den letzten Monaten bei einem Date mit einer Person, bei der man aufgrund ihres Verhaltens nicht lange rätseln brauchte, wie ihr Dauersingle-Status zustande gekommen sein mag. Da wurde womöglich beim Treffen alle paar Minuten gelangweilt mit dem Handy gespielt oder gar ausschweifend telefoniert, lange Monologe über eigene, sehr spezielle Interessen gehalten, nonstop angeberisch herumgeprahlt oder lang und breit über den oder die Ex gelästert. Auch kann sich bei einem ersten Date rasch herausstellen, dass man trotz wochenlanger vielversprechender Chats einfach gar keine passende Chemie miteinander hat. Oder dass jemand ein uraltes oder stark retuschiertes Profilbild in seinem Dating-Profil verwendet hat, dem sein reales Aussehen nur mit viel Fantasie nahekommt. Möglicherweise wurde auch sonst ordentlich gelogen, oder wichtige Informationen über die eigene Person wurden vorenthalten.

Und selbst wenn keinerlei Red Flag beim Date zum Vorschein kam, man sich vielleicht sogar gut verstanden hat, kann man so manche Enttäuschung erleben. Vielleicht wurde man gleich nach einem subjektiv als sehr gelungen empfundenen ersten Abend einfach geghostet und hat nie wieder etwas vom anderen gehört. Oder das Ghosting erfolgte, sobald es zum ersten Sex gekommen war– nachdem sich die Person zuvor vermeintlich Mühe gegeben hatte, viel Interesse an einer Beziehung suggeriert und einem das Blaue vom Himmel versprochen hatte. Auch ein verbal gesetzter Kontaktabbruch in der Kennenlernphase kann als herber Dating-Fail empfunden werden, wenn die letzten Worte, die das Gegenüber einem sagt oder schreibt, beleidigender Natur sind.



Ihr Dating-Fail, bitte!

Was war die größte Enttäuschung in Sachen Dating, die Sie in den vergangenen zwölf Monaten erlebt haben? Welches Erlebnis war so irritierend, dass es zumindest eine gute Anekdote abgibt? Was geschah, das Sie nie wieder bei einem Date erleben möchten? Oder hatten Sie heuer ganz tolle Dates voller positiver Überraschungen? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 30.12.2022)