Sowohl Manfred Schmid als auch Gerhard Kritsch und Manuel Ortlechner haben sich zum Thema Trennung geäußert – jedoch in unterschiedlicher Form. Wir schreiben die dritte Woche, in der Manfred Schmid nicht mehr Austria-Trainer ist, aber wirklich schlauer ist man noch immer nicht. Bei Rapid hat man zuletzt etwas Aufbruchsstimmung gespürt. Nach den letzten Personalentscheidungen in der vergangenen Woche befürchten die Fans allerdings, dass vielleicht doch wieder alles beim Alten bleibt. Die Blogger ordnen, sortieren und analysieren in dieser kurz(weilig)en Folge!

Frage der Woche

Soll Peter Stöger Rapid-Sportdirektor werden? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 20.12.2022)