Sparmaßnahmen unter dem neuen Geschäftsführer Richard Grasl bei "Profil" – hier ein Screenshot von profil.at. Foto: Profil.at

.Wien – Aufdeckerin kommt, Aufdecker geht bei "Profil": Kurz nach Bekanntgabe der neuen Chefredakteurin Anna Thalhammer werden Verhandlungen mit dem langjährigen "Profil"-Wirtschaftsressortleiter und Investigativjournalisten Michael Nikbakhsh kolportiert. Update: Michael Nikbakhsh verlässt "Profil"-Redaktion, leitet neue Investigativ-Akademie von "Profil" und "Kurier"

Nikbakhsh kommentierte die Infos auf STANDARD-Anfragen in den vergangenen Tagen nicht. Inzwischen berichtete auch der "Falter" über geplante Abgänge – neben Nikbakhsh werden auch Christa Zöchling und Edith Meinhart genannt. Kolportiert wird auch ein Angebot über eine andere Funktion für Nikbaksh in der "Kurier"-Gruppe, zu der "Profil" gehört.

Bei "Profil" hat Richard Grasl die Geschäftsführung übernommen, parallel zu seiner Funktion als stellvertretender Chefredakteur des "Kurier". "Profil" schreibt seit Jahren Verluste. Sparmaßnahmen waren wie berichtet bereits angekündigt.

Der langjährige Chefredakteur und Herausgeber von "Profil", Christian Rainer, hat vor wenigen Tagen seinen Rückzug bekanntgegeben. Thalhammer tritt ihre Funktion mit März 2023 an.

Ein "Profil"-Faktencheck sorgt gerade für Aufregung: ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker griff am Dienstag per Aussendung einen "Profil"-Redakteur für einen Faktencheck über ein Versprechen der niederösterreichischen Landeshauptfrau über eine "Landarzt-Garantie" an. (red, 21.12.2022)