Den LED-Lampen zum Trotz werden Christbäume sehr oft noch mit echten Kerzen bestückt. Das kann zu einem Brandrisiko werden. In den meisten Haushaltsversicherungen ist das gedeckt

Ein Feuerlöscher, ein Kübel Wasser und eine Brandschutzdecke in unmittelbarer Nähe zum Christbaum können im Brandfall Folgeschäden für die Wohnung verhindern. Foto: Getty Images / iStockphoto / 2Mmedia

Brennende Kerzen auf Adventkränzen, Christbäumen oder in Form von Teelichtern und Sprühkerzen werden wegen ihrer behaglichen Wirkung von vielen Menschen geschätzt. Der Kerzenschein gehört für viele zur Weihnachtszeit einfach dazu – ebenso wie Kekse und der Punsch. "Schnell kann diese Idylle jedoch beendet sein", sagt Louis Norman-Audenhove, Generalsekretär des österreichischen Versicherungsverbandes VVO. Dann nämlich, wenn die Kerzen den Adventkranz, das Tischtuch oder den Baum in Brand setzen. "Tests haben gezeigt, dass ein Christbaum innerhalb von zehn bis 20 Sekunden in Vollbrand stehen kann, wobei das Feuer danach in der Praxis auch sehr rasch auf das Haus oder die Wohnung übergreifen kann.

Die Gründe dafür, warum Kränze und Bäume rasch lichterloh brennen, sind neben dem Harz in den Nadeln der Bäume auch die dürren Äste und Zweige. "Daher erhöht sich mit jedem Tag, an dem ein Christbaum in der geheizten Wohnung steht, zwangsläufig auch die Brandgefahr", sagt Norman-Audenhove.

"Die Zahl der Brandtoten in Österreich liegt im Schnitt der vergangenen 15 Jahre bei 47 Toten pro Jahr, wobei jeder einzelne Todesfall, jeder Verletzte, jeder Sachschaden und jedes daraus resultierende menschliche Leid eines zu viel ist", betont Othmar Thann, Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). Laut Brandschadenstatistiken der österreichischen Brandverhütungsstellen verursachen "offenes Licht und Feuer" ungefähr 1000 Brände pro Jahr. Neben "elektrischer Energie" und "Blitzschlag" rangiert diese Brandursache sogar regelmäßig unter den Top drei der häufigsten Zündquellen, wobei in diesen Statistiken nur Schäden im Wert von mehr als 2000 Euro erfasst werden. Kleinere Brände werden in der Regel weder gemeldet noch dokumentiert.

Wann die Versicherung haftet

Extrem hohe Schäden bleiben bei Bränden verursacht durch Kerzen glücklicherweise die Ausnahme, doch es gibt immer wieder Fälle, bei denen der Schaden sich im fünfstelligen Bereich bewegt. Allein die Wiener Städtische hat jedes Jahr ein paar solche Fälle zu verzeichnen. "Kommt es zu einem Brandschaden, ist dieser grundsätzlich von der Haushaltsversicherung gedeckt", sagt Wiener-Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler. Doch Vorsicht: Vergisst man beispielsweise, die brennenden Kerzen auf dem Adventkranz oder Christbaum auszublasen, und verlässt die Wohnung, so liegt grobe Fahrlässigkeit vor. "Ob hier eine entsprechende Deckung vorliegt, hängt dann vom jeweiligen Versicherungsvertrag ab", erklärt Wendler.

Viele Versicherungen bieten bereits in der Grunddeckung einen Versicherungsschutz von bis zu 50 Prozent der Haushaltsversicherungssumme bei Vorliegen von grober Fahrlässigkeit im Versicherungsfall. Andere decken sogar zu hundert Prozent der Versicherungssumme und das zum Neuwert. Es hängt hier also viel vom Produkt ab.

Schaden vermeiden

Damit sich diese Frage erst gar nicht stellt und aus der Weihnachtsfeier kein finanzielles Risiko wird, sollte man brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen. Worauf noch zu achten ist:

·Abstand Wer echte Kerzen auf den Christbaum setzen will, sollte darauf achten, dass sowohl vertikal als auch horizontal ausreichend Abstände zwischen den Kerzen und anderen Gegenständen gegeben sind.

·Umgebung Der Baum sollte nicht in die Nähe von Heizgeräten oder brennbaren Materialien wie zum Beispiel Teppiche und Vorhänge gestellt werden. So kann das rasche Übergreifen der Flammen im Fall verhindert werden.

·Sicherheit Es gibt Kerzen mit "Selbstlöschsystem": Dadurch wird in der Regel zumindest verhindert, dass der brennende Docht beim Kerzenstumpf durch das geschmolzene Wachs nach unten abrutscht und so die Äste und Zweige in Brand geraten.

·Standfestigkeit Der Baum sollte sicher in einem Christbaumständer befestigt sein, damit er im Fall des Falles nicht umkippen kann.

·Lagerung Bis der Baum aufgestellt und geschmückt wird, sollte er an einem kühlen Ort (in einem Kübel mit Wasser gestellt) gelagert werden, damit er nicht austrocknet. Christbaumständer, die mit Wasser befüllt werden können, helfen ebenso, damit der Baum nicht zu rasch austrocknet.

·Haustiere Zur Gefahr können auch Haustiere werden, die Kerzen umschmeißen oder selbst entzünden und dann panisch durch die Wohnung laufen und somit zum wandelnden Brandherd werden.

·LED Das Risiko eines Brandes kann auch ausgeschaltet werden, wenn man auf LED-Lichter setzt. Doch Kerzen erfreuen sich derzeit enormer Beliebtheit, zeigen Daten vom Verband der Europäischen Kerzenhersteller (ECMA). Demnach ist der Großhandelsabsatz von Kerzen (Produktion plus Importe minus Exporte) in der Europäischen Union von 2019 bis 2021 von rund 654.000 auf knapp 807.000 Tonnen pro Jahr gestiegen. (Bettina Pfluger, 20.12.2022)