Bei Gicht denken viele an ein entzündetes Gelenk der großen Zehe. Aber auch Knie, Ellenbogen, Wirbelsäule oder sogar das Ohr können betroffen sein. Foto: Getty Images/iStockphoto

Eine kräftige Frittatensuppe, danach der Shrimpscocktail, gefolgt vom Beef-Tatar und dazu ein kühles Bier. Was für die einen nach einem herrlichen Weihnachtsessen klingt, kann für andere ziemlich schmerzvoll enden. Denn: Dieses Menü ist die perfekte Mischung für einen Gichtanfall.

Dabei kommt die Gicht selten schleichend, wie man vielleicht denken könnte, sondern in der Regel plötzlich. "Bei den Betroffenen beginnt bereits ein bis zwei Stunden nach so einem üppigen Festmahl das Gelenk wie Feuer zu brennen", erzählt Raimund Lunzer, Leiter der Rheumatologie bei den Barmherzigen Brüdern in Graz. "In den meisten Fällen ist dabei das Grundgelenk der großen Zehe stark entzündet, aber auch jedes andere Gelenk kann betroffen sein."

Das macht auch die Diagnose nicht immer einfach. "Wenn einem plötzlich das Knie wehtut, denken die wenigsten an Gicht, sondern etwa an Abnützungserscheinungen des Gelenks." Betroffen sein können aber, neben Knie und Zehen, auch die Wirbelsäule, die Hände oder die Finger. In seltenen Fällen tritt Gicht auch in der Zunge, im Ohr oder am Auge auf. Während die betroffenen Stellen also immer andere sein können, ist der Auslöser immer gleich: ein zu hoher Harnsäurespiegel im Blut.

Zellreiche Lebensmittel als Auslöser

Man muss jetzt aber nicht den gesamten Menüplan für das Weihnachtsfest über den Haufen werfen, meint der Experte: "Ein oder zwei üppige Essen allein reichen für einen Gichtanfall natürlich nicht aus. Denn es kommt nicht darauf an, was wir in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester essen, sondern wie wir uns in der Zeit zwischen Silvester und Weihnachten ernähren."

Ein üppiges Weihnachtsmenü kann dann jedoch das Fass zum Überlaufen bringen. Lunzer weiß: "Rund um die Weihnachtszeit gibt es bis zu 20 Prozent mehr Gichtanfälle als im restlichen Jahr." Der Grund: Wenn der Harnsäurespiegel immer weiter ansteigt und eine gewisse Grenze überschritten wird, bilden sich kleine Kristalle. Diese lagern sich an den Gelenken ab, es kommt zur Entzündung und somit zur Gicht. Die Symptome sind dann vor allem starke Schmerzen, zusammen mit Rötungen und Schwellungen – teilweise kann auch Fieber hinzukommen.

Welche Lebensmittel lassen nun den Harnsäuregehalt im Blut besonders ansteigen? "Das sind vor allem Produkte, die zellreich sind, also DNA enthalten", weiß der Rheumatologe. Dazu zählen etwa rohes Fleisch, Innereien, Knochenmark, Geflügelhaut, Fischhaut, Shrimps und vor allem auch Bier – wegen der Hefe. Aber auch künstliche Fructose in Form von Maissirup, der häufig in industriell hergestellten Produkten verwendet wird, lässt den Harnsäurespiegel ansteigen. "Dieser Maissirup kommt auch oft in Softdrinks vor. Bier gegen Limonade auszutauschen ist also keine gute Idee", sagt Lunzer. Wein hingegen lässt die Harnsäureproduktion nicht ansteigen. Auch Tafelspitz kann ohne Bedenken gegessen werden, weil das Fleisch lange gekocht wurde. Als besonders harnsäurereduzierend gelten Kaffee, rote rohe Zwiebeln und Cranberrys. "Vier bis fünf Tassen Kaffee täglich können die Gichtwahrscheinlichkeit sogar um bis zu 50 Prozent senken", erklärt der Experte.

Genetik spielt entscheidende Rolle

Wen ein Gichtanfall erwischt hat, der sollte auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, betont Lunzer: "Ohne Medikamente bekommt man die Gicht nur schwer in den Griff. Eine Diät allein schafft es den Harnsäuregehalt gerade mal um etwa 16 Prozent zu senken." Eine Ernährungsumstellung und viel Bewegung gehören neben der Behandlung mit Medikamenten aber immer dazu. Und trotzdem folgen auf einen Gichtanfall häufig noch weitere: "Zum Gichtpatienten kann man in fast allen Fällen "Auf Wiedersehen" sagen. Denn nach einer Attacke besteht ein 88-prozentiges Risiko, dass innerhalb eines Jahres noch eine auftritt", weiß der Rheumatologe.

Dennoch bekommen nicht alle Menschen, die einen hohen Harnsäurespiegel haben, zwangsläufig Gichtanfälle. Das liegt zum großen Teil an der Genetik. Lunzer erklärt: "Menschen können zwischen 400 und 800 Milligramm Harnsäure pro Tag ausscheiden. Wer in dem Bereich der 400 Milligramm liegt und etwa gern Bier trinkt, ist gefährdeter als die Person, die 800 Milligramm pro Tag schafft." Aber selbst ein halber Liter Bier enthält mehr Harnsäure, als der Körper ausscheiden kann. Zur Verdeutlichung: Ein halber Liter Bier enthält um die 1.200 Milligramm Harnsäure. Um die aufgenommene Menge wieder loszuwerden, benötigt man also, je nach Genetik, zwei oder sogar drei Tage.

Neben der Ernährung und den Genen gibt es noch einen Faktor, der eine Rolle spielt, das Geschlecht: Frauen neigen häufig erst nach der Menopause zu Gichtanfällen. Denn das weibliche Geschlechtshormon Östrogen hält den Harnsäurespiegel niedrig. Nimmt nach der Menopause der Östrogenspiegel ab, steigt auch das Risiko für einen Gichtanfall. Männer hingegen können bereits nach der Pubertät entzündete Gelenke bekommen. Und der Experte betont: "Bei einem Gichtanfall ist nicht unbedingt die Gicht das Problem, denn sie ist mit Medikamenten gut behandelbar. Aber Gichtpatientinnen und -patienten haben ein bis zu zehn Prozent erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen." (Jasmin Altrock, 22.12.2022)