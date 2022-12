Auf eine ganz andere Art "Dings" ist jene Partie, die sich an einem Februarmorgen am Hauptbahnhof zum ersten "Flaschendrehlauf" in Wien traf. Peter und Florian, die beiden Lauf-Podcaster von "Laufendentdecken" hatten Ultralauf- und Podcastkollegen aus Deutschland eingeladen, ihr Zufallslaufroutenspiel nach Wien zu bringen: In die Richtung, in die die vor dem Loslaufen gedrehte Flasche zeigt, wird danach gelaufen – eh nur sechs Stunden lang.

Dass die Flasche am Hauptbahnhof als Richtung Nordwesten vorgab, war eine glückliche Fügung: Für einige der Gäste war es nämlich der erste Wien-Besuch – und auf dieser Route (übers Belvedere durch die City, dann die Donau hinauf und über den Bisamberg zur Burg Kreuzenstein) erlebt und sieht man Wien und sein Umland optimal.