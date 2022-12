Spitzenposition

10 Postings

Berichte: Matthias Sutter gilt als Favorit für IHS-Chefposten

Der Vorarlberger Verhaltensökonom ist seit 2017 Direktor am Max Planck Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn und hat Lehrstühle in Köln und Innsbruck inne