Das vergangene Jahr war, wieder einmal, eines mit vielen Ereignissen. Manche waren in der Form nicht erwartbar zu Jahresbeginn. Auch wenn man im Rückblick immer schlauer ist, lohnt sich ein Ausblick auf das, was bereits gesichert ist. Das kommende Jahr ist das Jahr 2023 des gregorianischen Kalenders. Es ist kein Schaltjahr, der 24. 12. fällt auf einen Sonntag, und es ist das Jahr, in dem das dystopische Computerspiel "Crysis 2" spielt. Alles, was sonst noch wichtig ist, finden Sie hier.



(red, 31.12.2022)