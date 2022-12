Wien – Das Bündnis "Die Neuen Österreichischen Organisationen" hat eine Kampagne für den Wiener Communitysender Okto TV gestartet. Unter dem Titel "Wien braucht Okto!" wird auf Okto, Youtube und Social Media gegen den Förderstopp der Stadt Wien protestiert, teilten die Organisatoren am Dienstag in einer Aussendung mit. "Wenn es darum geht, sich für die Diversität unserer Stadt einzusetzen, werden wir nicht so schnell nachlassen, denn Vielfalt und Mehrsprachigkeit sollte man nicht nur predigen, sondern auch leben", wird Dino Schosche, Vorstand der "Neuen" zitiert.

Als erstes Testimonial der Kampagne tritt der Schauspieler Cornelius Obonya auf. "Schalten wir Okto doch erst gar nicht ab", heißt es in dem Clip, "dann bleibt die Vielfalt erhalten, und viele Menschen haben sehr viel Freude." Geplant sind laut Aussendung weitere 35 Videos, die monatlich veröffentlicht werden sollen. Nachdem die Stadt Wien ihre Förderung für den Sender überraschend eingestellt hatte – zuletzt betrug diese 500.000 Euro -, war dessen Zukunft höchst ungewiss.

Okto-TV-Geschäftsführer Christian Jungwirth sah Okto Ende November nach einem personellen Aderlass und einer eingeleiteten Transformation zwar "mittlerweile überm Berg", wie er im APA-Gespräch sagte, auf das finanzielle Niveau von vor dem Förderstopp kommt der Sender aber trotz höherer Förderzusage aus dem nichtkommerziellen Rundfunkfonds nicht. (APA, 20.12.2022)