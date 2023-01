18 Grad im Jänner? Es ist dem Klimawandel geschuldet, dass sich der Winter in Österreich immer öfter so anfühlt, als befände man sich in einem Urlaubsort am Mittelmeer. Wer diesen südlichen Flair auch in den eigenen vier Wänden spüren will, kann auf Einrichtung und Architektur mit mediterranem Einschlag zurückgreifen. Inspiration gefällig? Dann lohnt sich ein Blick in den Bildband "The Mediterranean Home" aus dem Gestalten-Verlag.

Bild: Xerolithi House, Serifos (Griechenland) – geplant von Sinas Architects