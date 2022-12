Außerdem eine Reportage über Schottland und eine Doku über die Großen Seen

Fühlt sich in ihrem Jugendzimmer im Eighties-Look ziemlich wohl: Noémie Lvovsky in "Camille – Verliebt nochmal!", Arte, 22.40 Uhr. Foto: Arnaud Borrel / F Comme Film / Ciné / Gaumont

19.40 REPORTAGE

Re: Schottland in der Krise – Raus aus dem Königreich Explodierende Energie- und Lebensmittelpreise treffen viele Menschen zwischen den schottischen Highlands und Edinburgh besonders hart. Bringt ein neues Unabhängigkeitsreferendum die Lösung? Bis 20.15, Arte

20.15 WEIHNACHTSEPISODEN

Schrille Nacht (A 2022, Arash T. Riahi, Arman T. Riahi, Mirjam Unger) Sieben Kurzfilme und jede Menge weihnachtlicher Hürden, inszeniert von Mirjam Unger und den Brüdern Arash und Arman T. Riahi. Mit Roland Düringer als Christbaumverkäufer und Lukas und Kathrin Resetarits als Vater und Tochter. Bis 21.45, ORF 1

20.15 ANIMATIONSFILM

Der gestiefelte Kater (Puss in Boots, USA 2011, Chris Miller) Der heimliche Star der Shrek-Filme in seinem ersten eigenen Ableger: Mit jeder Menge Filmreferenzen von Sergio Leone bis James Bond erzählt Regisseur Chris Millerdie Geschichte des arroganten Katers, bevor er mit dem grünen Monster zusammentrifft. Bis 22.00, Kabel 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Großen Seen – Frühlingswunder (3/3) Im Finale des Dreiteilers ist Tauwetter angesagt, sprich die Natur im Sonnenlicht, laichende und neu geborene Tiere, aber auch Herausforderungen durch die Menschen. Bis 21.10, Servus TV

22.25 DRAMA

Das Wunder von Kärnten (A/D 2011, Andreas Prochaska) Ein Rettungshubschrauber bringt ein dreijähriges Mädchen leblos und kalt in das Landeskrankenhaus Klagenfurt. Trotz Widerständen kämpft der junge Wiener Kardiologe und Marathonläufer Dr. Markus Höchstmann (Ken Duken) um das Leben des Mädchens. Von Andreas Prochaska (Das finstere Tal) schnörkellos und spannend auf Basis eines wahren Falls inszeniert. Bis 23.55, 3sat

22.40 KOMÖDIE

Camille – Verliebt nochmal! (Camille redouble, F 2011, Noémie Lvovsky) Die famose Noémie Lvovsky ist in der von ihr selbst inszenierten Komödie als erfolgsarme Schauspielerin in der Midlife-Crisis zu sehen, die nach einer durchzechten Silvesterfeier als 16-Jährige in der Vergangenheit landet. Mit jeder Menge feiner Cameos. Bis 0.30, Arte