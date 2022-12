"Fakten mit Profil" mit Jakob Winter in ORF 3 vom 19. Dezember 2022. Foto: screenshot, ORF-tvthek

Wien – Das "Profil" wehrt sich gegen die Vorwürfe parteiischer Berichterstattung. In einer Aussendung kritisiert Christian Stocker, Generalsekretär der ÖVP, am Dienstag, dass Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) von "Profil"-Redakteur Jakob Winter "unreflektiert kritisiert" worden sei.

Auf ORF 3 werden die Parteien, die bei der Wahl in Niederösterreich antreten, einem Faktencheck – "Fakten mit Profil" – unterzogen. "Dass ausgerechnet ein ehemaliger SPÖ-Funktionär aus Niederösterreich, jetziger 'Profil'-Redakteur, über die kommende Landtagswahl berichtet und die Volkspartei Niederösterreich sowie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unreflektiert kritisiert, widerspricht der notwendigen Objektivität", so Stocker in einer Aussendung. Winter war Landessekretär der Sozialistischen Jugend in Niederösterreich.

"Da die Vorwürfe die wichtigste Säule der Arbeit von ,Profil' betreffen, nämlich faktenbasierte und unabhängige Recherche, tritt die 'Profil'-Redaktion den Angriffen gegen die Pressefreiheit entschieden entgegen", schreibt das "Profil" in einer Stellungnahme.

In der Sendung wurde unter anderem das Versprechen von Mikl-Leitner hinsichtlich einer "Landarzt-Garantie" als "größtenteils falsch" identifiziert (mehr zum Faktencheck zur "Landarzt-Garantie"). Auch eine Behauptung der SPÖ, wonach die Volkspartei Niederösterreich die Wahlkampfkosten-Obergrenze bewusst umgehen würde, wurde als "unbelegt" enttarnt. "Die Checks, die sich mit den vier anderen Parteien beschäftigen, ließ ÖVP-Generalsekretär Stocker in seiner Aussendung unerwähnt", so das "Profil".

Prüfung aller Parteien

Der Faktencheck von "Profil" und ORF 3 unterziehe "alle Parteien einer kritischen Überprüfung". So seien seit dem Start von "Fakten mit Profil" auf ORF 3 im September 2022 fünf Behauptungen der SPÖ, je vier Behauptungen der ÖVP und der FPÖ, drei der Grünen und eine von den Neos richtiggestellt worden, rechnet das "Profil" vor. (red, 20.12.2022)