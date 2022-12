Die Polizei in Tirol ermittelt. Beim Wiener Frauennotruf wurden heuer bis November 60 Verdachtsfälle gemeldet

Auch mit Bierdeckeln, die in Wiener Lokalen aufgelegt werden, wird versucht, auf das Thema K.-o.-Tropfen aufmerksam zu machen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Drei Frauen wurden bewusstlos, zwei weitere landeten ebenfalls im Spital. Und vier weitere weibliche Gäste konnten sich ihren benebelten Zustand tags darauf nicht schlüssig erklären. Bei einer Disco im Gemeindesaal von St. Leonhard im Pitztal mit rund 400 Besuchern dürften am Samstag gleich neun Frauen zwischen 16 und 39 Jahren Opfer von K.-o.-Tropfen geworden sein. Der Verdacht, den die Tiroler Polizei äußert: Die Tropfen könnten unbemerkt in die Drinks der Gäste gemischt worden sein. Von den Frauen wurden Blut- und Urinproben genommen. Ein Ergebnis der Untersuchungen ist aber noch ausständig, wie ein Sprecher der Tiroler Landespolizei am Dienstag sagte.

Aktuell ermittelt die Polizei wegen der vermuteten Betäubung in Richtung Körperverletzung. Der Nachweis von Betäubungstropfen ist jedenfalls sehr schwierig: Die meisten Substanzen, die die Wahrnehmung und Handlungsfähigkeit der Betroffenen schnell verändern können, sind nur sechs bis zwölf Stunden im Blut und Urin nachweisbar. Ein schnelles Handeln der Opfer ist also erforderlich, um Täter strafrechtlich verfolgen zu können.

Anstieg beim Frauennotruf

Öffentliche Stellen weisen seit Jahren auf die Gefahren von K.-o.-Tropfen hin, deren Auswirkungen ein stundenlanger "Filmriss" bei einer Party oder Bewusstlosigkeit sein können. In Wien etwa läuft aktuell die Kampagne "Nichts ist O.K. bei K.O.-Tropfen". In einer Aussendung der Stadt Wien heißt es, dass Täter ihren zumeist weiblichen Opfern heimlich Betäubungsmittel in Getränke mischen – "mit dem Ziel, sie manipulierbar und wehrlos zu machen und um Straftaten wie Raub und Vergewaltigung zu begehen".

Beim 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt (01/71719) ist die Zahl der Verdachtsfälle mit K.-o.-Tropfen gestiegen: In diesem Jahr haben sich bis Mitte November 60 Frauen gemeldet, 2021 waren es 40. Die Dunkelziffer möglicher Vergehen mit K.-o.-Tropfen ist aber weit höher, wie Heidemarie Kargl, Leiterin des Frauennotrufs, zum STANDARD sagt. Gleichzeitig hält sie fest: "Das Bewusstsein bei Betroffenen rund um das Thema K.-o.-Tropfen ist höher als vor ein paar Jahren."

Awareness-Teams und Codes

Auch in Wiener Clubs seien Fälle von K.-o.-Tropfen aufgefallen, wenngleich es keinen extremen Anstieg gegeben habe, sagt Martina Brunner von der Servicestelle Vienna Club Commission. Clubs würden unterschiedlich damit umgehen: Etwa setze man auf Awareness-Teams, also eigenständiges Personal, das in den Clubs herumgeht und Auffälligkeiten prüft. Andere Clubs würden auf den "Luisa"-Code setzen: Betroffene könnten dann zur Belegschaft gehen und etwa fragen, ob "Luisa hier ist", um Hilfe zu erhalten. Damit soll gegen sexualisierte Gewalt vorgegangen werden.

Das Problem daran: Es gebe unterschiedliche Codes, und Besucherinnen und Besucher müssten den richtigen kennen. Im Ernstfall bleibe keine Zeit, um diesen in Erfahrung zu bringen. Gebe es zudem einen einheitlichen Code, würden auch Täterinnen und Täter diesen kennen, wodurch der eigentliche Sinn wegfallen würde.

Freiwilliger Konsum

Neben dem Missbrauch werden K.-o.-Tropfen teils auch freiwillig genommen – als Freizeitdroge. Hintergrund dafür ist, dass die Substanz in der Industrie rege im Einsatz ist – etwa als Reinigungsmittel – und daher leicht und billig zu bekommen. Der Wirkstoff GHB wird unter Konsumierenden auch als "Liquid Ecstasy" bezeichnet, wenngleich er mit Ecstasy nichts zu tun hat.

Mit einer Pipette dosiert, wird der Stoff tröpfchenweise ins Getränk gemischt. In geringen Mengen wirkt es euphorisierend – jedoch ist die Schwelle zum gefährlichen Koma so gering, dass die Einnahme riskant ist. Zudem besteht eine hohe Gefahr einer Abhängigkeit. Auch in Clubs sei der freiwillige Konsum aufgefallen, aber nur vereinzelt, sagt Brunner. Damit gehe man streng um: Wer mit der Substanz erwischt werde, fliege raus. (David Krutzler, Muzayen Al-Youssef, 20.12.2022)