Noch wird getestet – hier an einem Container in Schanghai. Bald sollen stattdessen aber Fieberkliniken entstehen.

Foto: EPA / Alex Pavlevski

Die Zahlen steigen offensichtlich massiv. Wie viele Fälle es genau sind, lässt sich aber schwer sagen. Nach dem Ende der Zero-Covid-Politik schwappen Bilder von übervollen Spitälern durch die sozialen Netzwerke, es gibt Berichte über Krematorien im Dauerbetrieb.

Was wir wissen Neue Propaganda, wenig Immunität

Ende Oktober schien die Richtung noch klar. Damals war nicht eingetreten, was viele erwartet hatten. Statt Lockerungen in der Corona-Politik anzudeuten, legte die Regierung noch einmal nach – und beharrte weiter auf der strengen Zero-Covid-Politik aus alltäglichen Tests, wochenlangen Lockdowns und strengsten Quarantänemaßnahmen in eigens eingerichteten Zentren. Dann kam Anfang Dezember alles anders.

Die Kehrtwende Am 7. Dezember schwenkte die Propaganda plötzlich um. Statt vom todbringenden Virus zu berichten, das den Westen verwüste, aber China wegen der weisen Führung der Partei verschont habe, hieß es: Die Volksrepublik sei gut vorbereitet, das Virus durch Mutationen abgeschwächt. Tests sind seither seltener verpflichtend, teils wird aktiv abgeraten. Quarantäne gibt es nicht mehr zentral, sondern zu Hause. In einigen Städten wird empfohlen, auch mit leichten Symptomen zu arbeiten.





Chinas Voraussetzungen unterscheiden sich drastisch von jenen in anderen Staaten. Kaum jemand der rund 1,4 Milliarden Menschen im asiatischen Riesenstaat hat bisher durch eine Infektion Immunität erworben – die Ausbreitung der an sich schon stark ansteckenden Omikron-Nachfolgevarianten dürfte also noch schneller erfolgen als anderswo. Zwar hat ein Großteil der Chinesinnen und Chinesen zumindest irgendeine Impfung gegen das Virus erhalten – teils aber schon im Vorjahr. Drei Dosen hat sich nur knapp die Hälfte abgeholt. Unter den besonders gefährdeten über-80-Jährigen sind es nur 40 Prozent. Für sie bestand unter Zero-Covid-Bedingungen nur geringer Anreiz: Möglichen Impfreaktionen stand ein fast inexistentes Risiko einer Infektion gegenüber. Die Reaktion Staatliche Quarantänezentren sollen nun in Covid-Stationen umgebaut werden, Testcontainer in Schnellkliniken. Nötig ist das, um die Überlastung von Spitälern zu bremsen. China hat nur wenige Intensivbetten pro Einwohner – und kein Hausarztsystem. Wer sich krank fühlt, geht ins Spital.

Was wir nicht wissen Kaum Daten, unsichere Prognosen

Die vergangenen drei Jahre waren eine Ausnahme. Nach ersten Vertuschungsversuchen des Ausbruchs in Wuhan lieferte China verlässlich Zahlen. Sie sollten belegen, dass die Zero-Covid-Politik funktioniert. Diese bot auch den regional verantwortlichen Kadern Anreiz zur gewissenhaften Sammlung: Wer nicht ausreichend testete, lief Gefahr, einen Ausbruch zu übersehen – und dann den Job zu verlieren. Nun hat sich das geändert. Chinas Zahlen sind wieder unverlässlich. Dies nicht nur aus politischen, sondern auch aus logistischen Gründen: Getestet wird kaum noch, Quarantäne gibt es zu Hause – nicht alles wird aufgezeichnet.