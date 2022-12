Der Industrielle Hannes Androsch wird von vielen Seiten bedrängt, seine Pläne, in der ehemals arisierten Villa ein Wellnesshotel zu errichten, fallenzulassen. Foto: APA/ Hans Punz

"Es liegt alles in der Hand von Hannes Androsch. Es hängt von ihm ab, wie er sich entscheidet, was er mit der Villa vorhat, erst dann werden wir uns in der Gemeinde den Kopf zerbrechen", sagt der Bürgermeister von Altaussee, Gerald Loitzl. Es geht um das momentan wohl umstrittenste Bauprojekt des Industriellen Hannes Androsch in Altaussee.

Der "Salzbaron" plant, wie mehrfach berichtet, die ehemals arisierte Villa Kremenezky, die er vor Jahren samt Parkanlage erstanden hat, in ein Wellnesshotel umzuwandeln. Eine Bürgerinitiative, darunter Schauspieler Klaus Maria Brandauer, drängt Androsch, die Villa als Gedenkstätte zu erhalten.

Jüdische Geschichte

Nun unterstützt auch das Mauthausen-Komitee Österreich (MKÖ) – es vertritt das Vermächtnis der überlebenden Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen und seiner Außenlager – diesen Vorschlag der Altausseer Initiative, in der einst arisierten Villa Kremenezky einen Gedenkort einzurichten. "Diese Gedenkstätte soll die jüdische Geschichte des steirischen Salzkammerguts dokumentieren und mit lebendiger Bildungsarbeit verbreiten – samt Wissen über den NS-Terror und seine Folgen", argumentiert MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi.

"Androsch überzeugen"

Kaum eine Örtlichkeit eigne sich hier besser als die Villa Kremenezky, die sich im Eigentum des Elektropioniers und Zionisten Johann Kremenezky, eines engen Freundes Theodor Herzls, befunden habe.

Mernyi erinnert daran, dass die Villa nach der Arisierung dem Gauleiter von Oberdonau, August Eigruber, als Nebenwohnsitz gedient habe. Hier, in der Villa Kremenezky, habe der Hitler-Vertraute Eigruber, der 1947 hingerichtet wurde, "einige seiner verbrecherischen Entscheidungen getroffen", sagt Mernyi. Unterstützt werde der Vorschlag einer Gedenkstelle auch vom Internationalen Mauthausen-Komitee.

Mernyi ist überzeugt, Androsch überzeugen zu können: "Ich weiß, dass ihm Bildungs- und Gedenkarbeit große Anliegen sind." Die Kosten für eine Gedenkstätte müssten der Bund und das Land übernehmen. Es gehe darum, "die jüdische Geschichte in und um Altaussee als Kulturerbe zu bewahren".

Eine Anfrage des STANDARD am Dienstag an Androsch blieb unbeantwortet. (Walter Müller, 21.12.2022)