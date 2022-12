[Ukraine] Was Selenskyj mit seinem Überraschungsbesuch bei Biden bezweckt

[Livebericht] Erste Auslandsreise seit Kriegsbeginn – Selenskyj unterwegs nach Washington

[Videodiskussion] Gesundheitsminister Rauch warnt vor Kollaps des Gesundheitssystems

[Twitter-Chaos] Musk stellt Rücktritt als Twitter-Chef in Aussicht, will aber die Kontrolle behalten

[Wirtschaft] "Tethered Caps" oder Die nervige Sache mit den neuen Milchpackungsverschlüssen

[Blog "Über die Verhältnisse"] Weihnachten zu Hause: Konfrontation mit den Familienpaschas?

[Etat] Landesstudios: Neun kleine ORF-Fürstentümer

[Grafikkarten] Schnell, hungrig und teuer: Wozu neue High-End-Grafik von Nvidia?

[Wir machen Pause] Das ist das letzte Morgen-Update bis 2.1.2023, genießen Sie hoffentlich ruhige und beschauliche Festtage! Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit Ihnen!

[Wetter] Ein Kaltfrontausläufer zieht herein, dieser bringt aber nur in den oberen Luftschichten einen leichten Rückgang bei den Temperaturen. In den Niederungen werden die Kaltluftseen hingegen langsam ausgeräumt, was in Summe zu einer Milderung führt. Allgemein gibt es dichte Wolken mit aufziehenden Regenfällen von Westen her. Ein paar Sonnenfenster gehen sich am ehesten in der Osthälfte aus. Zwischen Oberösterreich und dem Burgenland ist der Boden noch kalt, hier ist ab den Abendstunden lokal mit Glättebildung durch gefrierenden Regen zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 8 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 2 bis 9 Grad.



[Zum Tag] Heute ist der kürzteste Tag des Jahres.