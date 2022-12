Die Arbeitswelt ist im Umbruch, und viele Menschen sind im Job unzufrieden. Was wollen Sie im kommenden Jahr an Ihrer Situation im Beruf ändern?

Die letzten Arbeitstage in diesem Jahr sind angebrochen. Für die einen ist es nur mehr ein Warten, bis die Feiertage samt Urlaub vor der Tür stehen, in anderen Branchen gehört diese Zeit zu den stressigsten im ganzen Jahr.

In den vergangenen Jahren waren viele Menschen damit beschäftigt durchzuhalten, den Alltag zu schaffen und zu funktionieren. Die Unzufriedenheit im eigenen Job ist dabei bei einigen gestiegen. Pflegekräfte, die sich nicht sehr wertgeschätzt fühlen und am Ende ihrer Kräfte sind, prekäre Arbeitsbedingungen, die viele nicht mehr hinnehmen wollen, und schließlich Lohnverhandlungen, die sich heuer zum Teil schwierig gestalteten, tragen dazu bei, dass sich Menschen beruflich verändern wollen.

Kurz innehalten – war es ein gutes Arbeitsjahr? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/xavierarnau

Zum Teil ist auch schon ein Umbruch bemerkbar. Der Wunsch nach verkürzter Arbeitszeit wird immer lauter, junge Menschen können sich auch keinen Job ohne Homeoffice-Option mehr vorstellen, und die Work-Life-Balance wird zunehmend wichtiger. Phänomene wie Quiet Quitting können die Folge sein, wenn dieses Gleichgewicht nicht stimmt. Aber was bedeuten all diese gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen für einen selbst?



Was bringt das neue Jahr im Beruf?

Hat man vielleicht genau in diesem Jahr überhaupt erst zu arbeiten begonnen, ist man vielleicht noch voller Elan und Motivation bei der Sache – oder wurde auch schon richtig demotiviert angesichts der Arbeitssituation in dieser Branche. Vielleicht blicken einige auf ein richtig gutes Arbeitsjahr zurück, haben Projekte gut vorangebracht, die langersehnte Beförderung endlich bekommen, waren bei der Gehaltsverhandlung erfolgreich, gehen im Beruf richtig auf oder haben auch endlich den Schritt gewagt, den alten Job zu kündigen, um sich im Traumjob zu verwirklichen. Es gibt viele Aspekte im Berufsleben, die das Ausmaß der Zufriedenheit mit dem Job ausmachen. Gerade zum Jahresende ziehen einige Menschen Bilanz und planen ihre nächsten Karriereschritte.

Wie schaut Ihre Jobbilanz aus?

Und was wollen Sie im kommenden Jahr verändern? Was macht Sie in Ihrem Beruf zufrieden und glücklich, was gehört zu den ständigen Ärgernissen? Erzählen Sie von Ihrem Jobjahr 2022 und davon, was Sie sich beruflich für das kommenden Jahr vorgenommen haben! (wohl, 22.12.2022)