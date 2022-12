Stellte sich bei Sat1 einem Interview nach der Entlassung aus dem Gefängnis: Boris Becker. Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Es ist schon interessant, was Isolation aus Menschen macht. Wer sich daran erinnert, wie Boris Becker auf Fotos vor seiner Verurteilung ausgesehen hat, kann angesichts des Sat1-Interviews von einem erschlankten, gesünder wirkenden Zeitgenossen sprechen. Zur Erinnerung: Er kam ins Gefängnis, da er dem Insolvenzverwalter Vermögenswerte verschwiegen hatte. Es folgten im britischen Häfen Kartoffel mit Reis und am Wochenende ein bisschen Huhn, so Becker über seine "Diät". Es war Kost, die er nun in Freiheit wohl dennoch meiden wird.

Auch wenn ihn der Gefängnisaufenthalt zu "sich selbst zurückgeholt" habe, seien ihm als Nummer A2923EV Dinge widerfahren, die er kein zweites Mal erleben wolle. Dazu gehörte eine "Altercation", eine heikle Auseinandersetzung mit einem Häftling, "der mich umbringen wollte". Es ist einer von mehreren Augenblicken, in denen Becker nicht mehr weitersprechen kann. Er atmet tief durch, kämpft mit Tränen und nippt dann an einem Glas, in dem ein zuckerfreier Energydrink wartet, um dann doch weiterzuerzählen.

In helleren Augenblicken des Gesprächs, für das Becker, wie Moderator Steven Gätjen sagt, Geld bekommen habe, erzählt er auch über nette Mithäftlinge und seinen Aufstieg: Er wurde Lehrer für Englisch, Mathe und Fitnesscoach. Zudem habe er die Lehre des Stoizismus studiert und unterrichtet, es fällt der Name des römischen Philosophenkaisers Marcus Aurelius.

War das Gespräch nun eine moderne Form der Bußübung, eine öffentlich Bitte um Vergebung? Es wirkte so. "Natürlich war ich schuldig", sagt Becker und lässt einen dann doch staunend zurück. Wie konnte es einem dreifachen Wimbledon-Sieger gelingen, sein Leben dermaßen in Unordnung zu bringen? (Ljubiša Tošić, 21.12.2022)