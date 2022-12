Noch wurden keine Lebewesen abseits der Erde entdeckt. Vom Leben auf unserem Planeten wissen wir: Es ist vielfältig und kann sich an extreme Bedingungen anpassen. Foto: Getty/iStock/nitimongkolchai

Von den tiefsten Gräben der Ozeane bis in die Höhen alpiner Gletscher zeigt sich, dass Leben extrem vielfältig ist auf unserem Planeten – es gibt kaum einen Ort, der nicht von irgendwelchen Geschöpfen bewohnt ist. Doch dieser schiere Reichtum an Arten ist in Gefahr: 28 Prozent aller Spezies, die auf der Erde leben, sind aktuell vom Aussterben bedroht.

In den vergangenen zwei Wochen verhandelten Vertreterinnen und Vertreter von 193 Staaten bei der Weltnaturkonferenz COP 15 in Montreal über eine Ausweitung von Schutzzonen. Während sich die internationale Gemeinschaft nun endlich um ein gemeinsames Vorgehen bemüht, um dem Artenschwund Einhalt zu gebieten, ist wissenschaftlich immer noch nicht klar, wie sich Leben auf fundamentaler Ebene verstehen lässt.

Physik der Ozeane

Einer der Gründe, warum vergleichsweise wenig über die Fundamente des Lebens bekannt ist, hat auch damit zu tun, dass sich Menschen historisch oft für ganz andere Fragen interessiert haben. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Ozeanforschung: Wie die US-Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes von der Universität Harvard in ihrem 2021 erschienenen Buch "Science on a Mission" herausarbeitete, beschäftigte sich die Ozeanforschung jahrzehntelang mit vorwiegend physikalischen Fragen.

Zu tun hatte das vor allem auch mit der Finanzierung von Ozeanografie in den USA, die im Laufe des 20. Jahrhunderts vor allem durch das Militär erfolgte. Für militärische Anwendungen sind vor allem die Physik der Meeresströmungen und die Temperaturverteilung interessant. Das Leben im Meer wurde dagegen jahrzehntelang wenig erforscht und geriet erst dann so richtig in den Fokus, als das große Artensterben auch in den Ozeanen schon längst im Gange war.

Fragile Vielfalt

Wie fragil und kostbar Leben ist, wird uns gerade durch das sechste Artensterben in tragischer Weise bewusst. "Wir verbrennen das Buch des Lebens, bevor wir es gelesen haben", beschreibt der deutsche Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber, was beim Artensterben passiert. Damit schaden wir nicht nur den betroffenen Arten, sondern letztlich auch uns selbst: Wie Studien gezeigt haben, können Ökosysteme mit größerer Biodiversität klimatische Schocks viel besser verdauen. "Nur eine funktionierende Biosphäre gibt uns überhaupt noch die Chance, durch eine schnelle Dekarbonisierung den Klimawandel einzufangen", mahnt Schellnhuber.

"Die Frage, wie sich Leben definieren lässt, ist eine, die man schnell einmal stellen kann, aber die sich nur schwer beantworten lässt", sagte der Nobelpreisträger Paul Nurse kürzlich bei den Nobel Week Dialogues in Stockholm. Tatsächlich haben sich bereits mehrere Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen an dieser Frage die Zähne ausgebissen – und das bis heute. Manche von ihnen konnten aber wesentliche Beiträge liefern, um unser Verständnis dessen, was Leben ist, voranzutreiben. Eine endgültige Antwort ist allerdings noch lange nicht gefunden.

Beim Nobel Week Dialogue wurde Mitte Dezember in Stockholm über die Grundlagen und die Zukunftsperspektive von Leben diskutiert. Video: Nobel Prize Foundation Nobel Prize

Frage der Noblesse

Bekanntheit auch über die Fachwelt hinaus erlangte eine Vortragsreihe des österreichischen Physiknobelpreisträgers Erwin Schrödinger mit dem Titel "What Is Life?" aus dem Jahr 1943, die wenig später als Buch erschien. Bemerkenswert daran war zunächst einmal die Tatsache, dass sich Schrödinger damit eindeutig aus seiner wissenschaftlichen Komfortzone hinausbewegte – nicht ganz ohne Unbehagen.

Gleich in den ersten Sätzen seines Vorwortes entschuldigt sich Schrödinger für seinen fachfremden Exkurs in die Biologie: "Bei einem Mann der Wissenschaft darf man ein unmittelbares, durchdringendendes und vollständiges Wissen in einem begrenzten Stoffgebiet voraussetzen. Darum erwartet man von ihm gewöhnlich, dass er von einem Thema, das er nicht beherrscht, die Finger lässt. Das gilt als eine Frage des noblesse oblige."

Genetischer Code

Genau daran gedenkt sich der Physiker in seinen Ausführungen über das Leben nicht zu halten, wie er weiter ausführt: "Man erlaube mir, hier für den vorliegenden Zweck auf die noblesse, sofern überhaupt vorhanden, zu verzichten und mich von den an sie geknüpften Verpflichtungen zu befreien." Was folgt, ist eine Reihe grundlegender Überlegungen zu Leben, die enormen Einfluss auf die Genetik hatten und wie ein Raketenantrieb für das gerade erst neu entstandene Forschungsgebiet der Molekularbiologie wirkte.

Schrödinger formulierte in "What Is Life?" beispielsweise die revolutionäre Idee eines genetischen Programms. "In den Chromosomen ist in einer Arte Code das vollständige Muster der zukünftigen Entwicklung des Individuums und seines Funktionierens im Reifezustand enthalten."

Lektüre mit Folgen

Den jungen Zoologiestudenten James Watson beeindruckte das Werk so sehr, dass er kurzerhand auf Genetik umsattelte. Gemeinsam mit Francis Crick, den "What Is Life?" auch sehr beeindruckt haben soll, konnte Watson die Doppelhelixstruktur der DNA aufklären, wofür die beiden gemeinsam mit Maurice Wilkins 1962 mit dem Medizinnobelpreis ausgezeichnet wurden. Wesentliche Beiträge hatte Rosalind Franklin geleistet, die allerdings unbedacht blieb.

Weder Schrödinger noch die Beiträge, die nach ihm folgten, konnten aufklären, was Leben eigentlich ausmacht. Die Definition von Leben bleibt immer noch dermaßen problembehaftet, dass sich der britische Biochemiker Paul Nurse im Vorjahr veranlasst sah, erneut ein Buch mit dem Titel What Is Life? vorzulegen. Nurse wurde 2001 mit dem Medizinnobelpreis für die Entdeckung von Schlüsselregulatoren der Zellteilung und -reifung ausgezeichnet.

Atome des Lebens

Auch Nurse hat keine endgültigen Antworten gefunden, wie er zuletzt bei der Nobelpreiswoche in Stockholm betonte. Es gebe aber einige grundlegende Prinzipien, die bei der Charakterisierung zumindest helfen können.

Da wäre zunächst einmal die Zelle, die als grundlegende funktionale und organisatorische Einheit von Leben fungiert. "Die Zellen sind die Atome des Lebens", sagt Nurse. Im 17. Jahrhundert vom englischen Universalgelehrten Robert Hooke entdeckt, wurde nach und nach klar, dass alle Organismen entweder aus einer oder aus mehreren Zellen bestehen. "Ich würde Sie auch gerne daran erinnern, dass jeder von Ihnen einmal eine einzige Zelle gewesen ist", sagt Nurse.

Die Kugelalge ist eine Gattung der Grünalgen, die nur aus wenigen Zellen besteht. Zellen gelten als die funktionale und organisatorische Grundeinheit für jede Form von Leben. Foto: Getty/iStock/Sinhyu

Kein Verstoß gegen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik

Zellen sind laut Nurse die einfachste Einheit, die eindeutig die Merkmale von Leben aufweisen. "Um Leben zu verstehen, ist es essenziell, Zellen zu verstehen." Eine grundlegende Charakterisierung von Zellen ist für Nurse folgende: "Zellen sind abgegrenzte physische Einheiten, die von ihrer Umgebung getrennt sind, aber sie kommunizieren mit ihrer Umgebung. Und es ist diese Trennung, die es ermöglicht, in ihnen Ordnung zu schaffen, auf Kosten einer zunehmenden Unordnung außerhalb der Zellen."

Daraus ergibt sich auch, dass Zellen nicht gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstoßen, wonach die Unordnung in einem geschlossenen System immer zunimmt.

Ein zweites grundlegendes Prinzip, das für das Verständnis von Leben notwendig ist, ist für Nurse das Gen als Träger des Erbmaterials. Damit in Zusammenhang steht eine weitere Charakteristik von Leben: die Evolution. Charles Darwin hat diesen Umstand prominent in seiner Evolutionstheorie zusammengefasst. Für manche Biologen ist die Evolution derart fundamental, dass sie als Definition von Leben herangezogen wird.

Sind Viren lebendig?

Bei der Frage, was Leben ist und was nicht, werden gerne Viren als Grenzfälle herangezogen. Wenn die Evolution das wesentliche Kriterium für Leben ist, fallen auch Viren unter diese Definition: Wie wir in der Corona-Pandemie in unerfreulicher Weise feststellen mussten, verändern sich Viren im Laufe der Zeit, sie mutieren, und noch ansteckendere Varianten setzen sich durch.

"Viren unterliegen der Evolution durch natürliche Selektion", sagt Nurse. "Sie bestehen also den Test, wenn Evolution das Kriterium für Leben ist, aber sie können sich nur vermehren, wenn sie sich in den Zellen eines lebenden Organismus befinden." Viren sind daher von anderen Lebewesen abhängig, um selbst als lebendig gelten zu können. "Andererseits müssen wir bedenken, dass alle Lebewesen von anderen Lebewesen abhängig sind", sagt Nurse. Ob Viren Lebewesen sind, darauf gibt es weiterhin keine eindeutige Antwort. Die Diskussion zeige, dass "Leben ein Spektrum mit Graustufen" sei, sagt Nurse. "Die Abhängigkeit von anderen Lebewesen ist immer da – im Fall von Viren ist sie sehr stark, bei anderen Lebewesen viel schwächer. Wo zieht man also die Grenze?"

Außerirdisches Leben

"Wenn wir je irgendwo anders im Universum Leben entdecken, würde ich annehmen, dass es auf denselben fundamentalen Prinzipien aufbaut", sagt Nurse.

Als Max-Planck-Direktorin für extraterrestrische Physik in Garching beschäftigt sich Paola Caselli intensiv mit der Frage, wie Leben auf unserem Planeten entstanden sein könnte und wie wir außerirdisches Leben finden könnten. "Die Chemie ist überall dieselbe, aber die Bedingungen sind in verschiedenen Regionen im Universum sehr unterschiedlich", betont Caselli.

Bemerkenswert ist jedenfalls, dass sich Leben relativ kurz nach der Entstehung der Erde herausbildete – in geologischen Zeitspannen jedenfalls: Das Alter der Erde wird mit rund 4,6 Milliarden Jahren beziffert, die ersten Lebensformen dürften vor etwa 3,5 Milliarden Jahren entstanden sein. Möglicherweise entwickelten sich bereits davor einfache Bakterien – gesicherte Nachweise gibt es aber nicht.

Das 40 Lichtjahre entfernte Planetensystem Trappist-1 gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Suche nach außerirdischem Leben. Illustration: Nasa/JPL-Caltech

Rätselhafter Ursprung

"Was ich besonders faszinierend finde, ist die Tatsache, dass Leben einen großen Einfluss auf unseren Planeten hatte", sagt der Schweizer Astronom Didier Queloz, der 2019 für die Entdeckung des ersten Exoplaneten mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet worden ist. "Für mich als Astrophysiker ist das faszinierend, weil es bedeutet, dass wir außerirdisches Leben aufspüren könnten, ohne es direkt selbst zu entdecken."

Von der Suche nach Lebensspuren auf dem Mars oder auf der Venus erhofft sich Queloz auch, dass es möglich sein wird, mehr über die Ursprünge des Lebens auf der Erde in Erfahrung zu bringen. "Wir können nicht sicher sein, ob das Leben auf der Erde entstanden ist oder nicht. Es ist wahrscheinlich, aber wir müssen das erforschen."

Wissen und Verantwortung

Für das Leben auf der Erde gilt für Nurse auch, dass "alle Spezies in enger Wechselwirkung mit einem riesigen System des Lebens stehen".

Auch wenn wir immer noch nicht endgültig definieren können, was Leben eigentlich ist, ergibt sich für Nurse bereits aus dem Wissen um die engen Wechselwirkungen verschiedener Spezies eine besondere Verantwortung: "Soweit wir wissen, sind wir Menschen die einzige Spezies, die diese tiefe Verbundenheit von Lebensformen erfasst. Wir müssen daher für das Leben auf der Erde Sorge tragen." (Tanja Traxler, 26.12.2022)