Schmid war am 3. November 2022 im U-Ausschuss befragt worden, recht gesprächig zeigte er sich jedoch nicht. Foto: Reuters/Foeger

So leicht wollte die Polizei nicht aufgeben. Allein in den fünf Wochen zwischen Ende September und Anfang November rückten die Beamten sieben Mal aus, um an der ehemaligen Wohnadresse von Thomas Schmid in Wien-Mariahilf Nachschau zu halten, ob er sich nicht vielleicht doch in Wien aufhält. Tat er nicht, wie man weiß – einmal verstörten die Polizisten allerdings einen italienischen Touristen, der Schmids frühere Wohnung mittels AirBnB für seine Ferien gemietet hatte.

Am 3. November hatte der frühere Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-Öbag-Chef dann seinen prominenten Auftritt im parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Auch dort fanden sich die Polizisten dann übrigens ein, "um sicherzustellen, dass sich dieser nicht doch kurzfristig der Einvernahme durch die Abgeordneten entzieht", wie das Innenministerium in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ schreibt.

Einvernahmen in Graz

Untergetaucht, wie man im U-Ausschuss vermutet hatte, war Schmid freilich nicht: Während die Polizei nach ihm suchte, war er ab dem Frühsommer regelmäßig bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Graz, um dort seine Aussagen zu machen. In der Folge hat er den Kronzeugenstatus beantragt und die Republik mit seinen etwa den früheren Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) belastenden Aussagen einmal mehr in Aufruhr versetzt.

U-Ausschuss-Fraktionsführer Christian Hafenecker und Kollegen wollten vom Innenministerium und vom Justizministerium in Erfahrung bringen, inwieweit die beiden Ministerien über Schmids Aktivitäten Bescheid wussten. Zum Teil fühlte man sich im U-Ausschuss ja an der Nase herumgeführt, weil die Abgeordneten viel unternahmen, um Schmid habhaft zu werden – während der eben 144 Kilometer weiter südlich in der steirischen Landeshauptstadt auspackte.

Justizministerium wusste nicht Bescheid

Selbst das Justizministerium will von alledem nichts gewusst haben. Erst am 18. Oktober sei ein erster Bericht der WKStA zu Schmids Vernehmungen eingelangt, heißt es in der Anfragebeantwortung. Wo die stattfanden, sei nicht Thema gewesen – "für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage" aber auch nicht von Relevanz. Der Aufenthaltsort Schmids sei dem Ministerium nicht bekannt gewesen.

Die WKStA verweist auf Anfrage darauf, dass es damals dazu keine Berichtspflicht gegeben habe: Es sei um "laufende Einvernahmen" gegangen, die in der Folge zu weiteren Ermittlungsmaßnahmen geführt haben. Wie aus Justizkreisen zu hören ist, wurde Anfang Oktober aber der zuständige Staatsanwalt der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien in Grundzügen über Schmids Einvernahmen informiert.

FPÖ sieht "Behördenversagen"

Den Umgang mit Schmids Befragungen sieht Hafenecker trotzdem kritisch: Die WKStA habe "so gut wie gar nicht mit dem Ministerium kommuniziert", dadurch sei in weiterer Folge eine "Nicht-Kommunikation zwischen zwei der wohl wichtigsten Ministerien im Falle einer der meistgesuchten Auskunftspersonen des Landes" entstanden. Das verdeutliche "mangelnde Bereitschaft, innerhalb der Koalition zusammenzuarbeiten", argumentiert der Oppositionspolitiker und ortet "eklatantes Behördenversagen". Für ihn habe "niemand in der Regierung ehrliches Interesse" daran gehabt, "Schmid vor den U-Ausschuss zu bringen".

Hafenecker wollte auch wissen, inwiefern sich Justizministerin Alma Zadić über Schmids Antrag auf Kronzeugenstatus informiert habe. Da heißt es aus dem Ministerium lediglich, es sei "noch keine Berichterstattung" dazu eingegangen. Die WKStA erklärt, sie prüfe den Antrag gerade, erst nach einer Entscheidung werden OStA Wien und Ministerium eingebunden.

Der Freiheitliche hatte sich über Schmids Aussageverweigerung im U-Ausschuss besonders echauffiert und angekündigt, für ihn sei Schmid als Kronzeuge dadurch "nicht vertretbar". Mitspracherecht hat Hafenecker freilich keines, wie auch Schmids Verteidiger Roland Kier im Kronzeugenantrag indirekt anmerkte. Im Jänner will es der U-Ausschuss mit Schmid erneut probieren. Dass er diesmal etwas aussagen wird, scheint nicht sehr wahrscheinlich. (Renate Graber, Fabian Schmid, 21.12.2022)