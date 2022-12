Ukraine Kurz erklärt: Das Patriot-Raketenabwehrsystem

Beim Besuch des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj in Washington will US-Präsident Joe Biden wohl bekannt geben, dass die US-Armee das Raketenabwehrsystem Patriot in die Ukraine liefert. Das bodengestützte System kann Raketen und Marschflugkörper zerstören