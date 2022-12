Bundeskanzler Nehammer verteidigte am Mittwoch nach dem Ministerrat außerdem erneut das Veto gegen eine Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in den Schengen-Raum

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), lobten am Mittwoch die Entscheidungen der Bundesregierung im krisenreichen Jahr 2022. Foto: APA/EVA MANHART

Wien – Mit dem Versuch einer positiven Jahresbilanz der Koalition sind Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch nach dem Ministerrat vor die Medien getreten. Präsentiert wurden geleistete Maßnahmen und weitere Vorhaben. Noch heuer soll das lange erwartete Energieeffizienzgesetz präsentiert werden.

Nehammer: Schengen-Veto keine "politische Agitation"

Nehammer ließ das "mehr als schwere Jahr" seit seiner Angelobung Revue passieren: Vom Corona-Lockdown zu Beginn bis zur Invasion Russlands in der Ukraine und allen damit verbundenen Folgen und Krisenhilfsmaßnahmen. Man habe die Energieversorgung gesichert, drei Antiteuerungspakete beschlossen und währenddessen an Strukturreformen weitergearbeitet, etwa mit der ökosozialen Steuerreform und der Abschaffung der Kalten Progression.

Nehammer hat angesichts der Bilanz außerdem auch das Veto seiner Regierung gegen den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens verteidigt. Dies sei keine Frage der "politischen Agitation". Emotionalisierung in solchen Fragen sei ein Fehler. Vielmehr gehe es um Fakten, verwies er einmal mehr darauf, dass nach Ansicht der ÖVP ein großer Teil der Flüchtlingsbewegung über die beiden Länder kommt.

Regierung lobt sich für hohe Ausgaben

Dass das mehr als Selbstlob sei, versuchte der Bundeskanzler mit dem Verweis auf andere europäische Länder zu entkräften. Verteilt wurde ein Medienpapier, das Österreich bei insgesamt 37,7 Milliarden Euro die zweithöchsten Pro-Kopf-Antiteuerungsmaßnahmen hinter Luxemburg attestiert. In Österreich beträgt die Pro-Kopf-Entlastung demnach 4.147 Euro, in Deutschland 3.511 Euro. Man habe einen Einbruch der Wirtschaft und des Konsums abwenden können, habe schon heuer einen Energiekostenzuschuss für die Unternehmen auf den Weg gebracht, um die Konkurrenzfähigkeit gegenüber Deutschland zu wahren, und arbeite bereits an einem Zuschuss für 2023.

Auch Kogler versprach hier eine europarechtskonforme Lösung für das ganze Jahr 2023. Und: "Wir werden auch ein Energieeffizienzgesetz noch in diesem Jahr präsentieren können." Dieses solle Sparanreize als Rahmenvorgabe und Förderungen für Betriebe bringen.

Kogler sagte, dass viele strukturelle Maßnahmen erst im kommenden Jahr zu wirken beginnen würden, etwa die Valorisierung der Familien- und Sozialleistungen. Seit der Ära Kreisky in den 1970-er Jahren sei dies debattiert worden, ebenso wie die Abschaffung der Kalten Progression. "Immer haben alle darüber geredet, niemand hat es gemacht, außer diese Regierung", betonte er.

Kogler will wieder Vertrauen schaffen

Beide sprachen auch den Vertrauensverlust gegenüber der Regierung an – wobei beide betonten, dass unter den Regierungspolitikern ein solcher nicht existiere. Nehammer versprach, Probleme anzusprechen, sich der Kritik und Diskussion zu stellen und gleichzeitig die Hand für das Miteinander im Land auszustrecken. Für die Menschen in Österreich hatte er viel Lob übrig: Drei Jahre Krise hätten das Land, die Demokratie und die Zuversicht nicht brechen können.

Kogler stellte Aufgabenerfüllung in Aussicht, um wieder Vertrauen zu schaffen. "Ich glaube wie der Bundeskanzler, dass dieses Land in diesen schwierigen Krisenzeiten gut geführt ist." Tausende Entscheidungen hätten getroffen werden müssen. "Da können Fehler passieren. Es gibt nur einen Fehler, der noch größer ist, nämlich keine Entscheidungen zu treffen."

Kanzler will Ungarn nicht kritisieren

Trotz der Ablehnung einer Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in den Schengen-Raum sei sieht sich der Kanzler in gutem Austausch mit Sofia. Er werde das Land auch besuchen und Bulgarien entsprechende Unterstützung zusagen, sagte er. Dass eigentlich Ungarn Zielscheibe der österreichischen Kritik sein sollte, weil es die Flüchtlinge durchwinkt, kommentierte Nehammer nicht direkt. Allerdings betonte er, "keine Sekunde naiv" gegenüber dem Land zu sein. Doch sei Ungarn gleichzeitig Österreichs Nachbar und es brauche eine sicherheitspolitische Kooperation.

Dass die Grünen vom Schengen-Veto denkbar wenig halten, focht Nehammer nicht an. Auch wo man nicht einer Meinung sei, versuche man es so hinzubekommen, dass kein Stillstand, keine Blockade entstehe.

Kogler hofft auf Schengen-Beitritt Rumäniens und Ungarns 2023

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) betonte dann auch, dass man an den Voraussetzungen arbeite, unter denen die Beitritte erfolgen können. "Idealerweise" strebt er diese für die schwedische Ratspräsidentschaft, also das erste Halbjahr 2023 an.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte beim EU-Innenministertreffen am 8. Dezember der Schengen-Erweiterung um Kroatien zugestimmt, zugleich aber ein Veto gegen Rumänien und Bulgarien eingelegt. Dies führte zu massiver Kritik und diplomatischer Verstimmung insbesondere mit Rumänien, das sich zu Unrecht um seine verdiente Schengen-Mitgliedschaft gebracht sieht. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) räumte die Unsachlichkeit des österreichischen Vetos indirekt ein, indem er von einem "Hilferuf" in Sachen Migration sprach. Auch das Innenministerium teilte nach entsprechender Expertenkritik mit, dass die Hauptmigrationsströme nach Österreich nicht über die Schengen-Anwärter Bulgarien und Rumänien verlaufen, sondern über das Nicht-EU-Mitglied Serbien. (APA, 21.12.2022)