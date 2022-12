So manchem Netz-Aficionado dürfte "zefrank1" ein Begriff sein. Der Youtuber veröffentlicht regelmäßig kurze, sehr unterhaltsam erzählte Dokumentationen über Tiere. Oft nimmt er sich in dieser "True Facts"-Reihe dabei Fauna vor, die in irgendeiner Form skurril anmutet oder schlicht wenig bekannt ist. Dabei unterstützt er mit den Filmen immer wieder Umwelt- und Artenschutzprojekte.

Mitte Dezember ging allerdings ein Video online, das mit dieser Routine brach. In "When the World Becomes Small" richtet sich "zefrank1" an Menschen, die in diesen Zeiten mit Ängsten, Verlust und Einsamkeit zu kämpfen haben, und erzählt dabei von der Kraft des Kleinen und des In-sich-Kehrens, des Wiederentdeckens der eigenen Stärke. Untermalt wird das mit Videos von Benedikt Pleyer, der mit seiner Mikroskopkamera das Leben in Mikrokosmen wie Wassertropfen einfängt.

"When the World Becomes Small" von "zefrank1". zefrank1

Die Resonanz der Zuseher fällt sehr positiv aus. In den Kommentaren berichten einige Nutzer von Schicksalsschlägen und emotionalen Härten, die sie derzeit durchleben. Der Tod von geliebten Angehörigen, Krankheiten, Sucht, Jobverlust – das Video und sein berührender Text haben ihnen ein Ventil gegeben, das ihnen beim Umgang mit ihrer Lebenslage hilft. Und ihnen, wenigstens für einen kurzen Moment, wieder Hoffnung gibt.

Deutsche Übersetzung

Manchmal wird die Welt klein

Vielleicht, weißt du – vielleicht ging jemand, bevor du bereit warst

Oder die Zukunft, die so klar erschien

verschwand in nur einem Augenblick



Manchmal ist das Leben so

Manchmal werden wir krank

Manchmal haben wir Angst rauszugehen

Dann wird die Welt klein



Manchmal ist das Kleine das, was gebraucht wird

Etwas Simples

Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen, dich selbst wieder zu entdecken

und dich an deine Stärke zu erinnern



Gib dir Zeit, und sie findet die kleinsten Ritzen

Und füllt sie mit ganzen Universen

Wenn du sie lässt



Wenn die Welt klein wird, gibt es genug

Du bist genug, um sie mit allem zu erfüllen, was du brauchst

Bis du bereit bist, etwas Neues zu beginnen

(gpi, 24.12.2022)