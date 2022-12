Ein ereignisreiches Serienjahr geht zu Ende. Es brachte positive Überraschungen, aber auch ziemlich schwere Enttäuschungen. "Serienreif" macht den Faktencheck: Was war gut, was nicht und was fehlt?

Für "Serienreif"-Host Michael Steingruber war es "Stranger Things", Doris Priesching mochte "Get Back" am liebsten, Anja Wetherall-Grujic war glücklich mit "Abbott Elementary". Kevin Recher verabscheute "Prince Charming", Karin Bauer und Amira Ben Saoud schliefen bei "1899" die Füße ein, Max Leschanz verzweifelte bei "Das Buch von Boba Fett". In der letzten "Serienreif"-Folge des Jahres ziehen wir beinharte Bilanz: Wovon wollen wir unbedingt mehr sehen? Welche Serie wandert in den Müll? Ein Rückblick ohne Wenn und Aber. (red, 22.12.2022)



