Über eine versuchte Vergewaltigung im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten (hier der Viktor-Adler-Markt) muss ein Schöffengericht entscheiden. Foto: Christian Fischer

Wien – Seit sechs Monaten sitzt Ahmad A. in Untersuchungshaft, da er am 4. August 2019 in Wien versucht haben soll, eine Frau in deren Wohnung zu vergewaltigen. Nachdem er die heute 39-Jährige entweder auf der Straße verfolgt oder ihr im Gebäude aufgelauert hatte, wie die Staatsanwältin vermutet. Dass der über sichergestellte DNA-Spuren ausgeforschte 35 Jahre alte Iraker in Deutschland bereits wegen eines Sexualdeliktes verurteilt wurde und er sich bis zur Hauptverhandlung nicht zu den Vorwürfen geäußert hat, macht seine Lage nicht besser.

Am ersten Tag des Prozesses vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Corinna Huber hatte der Angeklagte, der optisch ein wenig an Magier David Copperfield erinnert, sich nicht schuldig bekannt. Er habe Frau F. damals zufällig auf der Straße getroffen, sei mit ihr ins Gespräch gekommen, dann habe sie ihn mit in ihre Wohnung genommen. Dort habe sie Oralverkehr an ihm praktiziert. Als er sie ausziehen wollte, habe sie gesagt, sie wolle das nicht, und er solle gehen. Plötzlich sei eine Nachbarin in der Wohnung gestanden und habe angekündigt, die Polizei zu verständigen. A. sagte "Keine Polizei, keine Polizei!". Nachdem die beiden Frauen gegangen waren, zog er sich an und reiste am nächsten Tag nach Deutschland aus.

Zeugin erkennt Angeklagten nicht

Am zweiten Verhandlungstag ist nun die 39-Jährige am Wort. "Erkennen Sie den Angeklagten?", fragt die Vorsitzende die Zeugin, was diese verneint. Sie erzählt eine gänzlich andere Geschichte. In der Nacht vom 3. auf den 4. August habe sie mit Freunden eine Lokalrunde im Bermudadreieck gemacht, die in der Kaktus Bar endete. Die Freunde seien früher gegangen, als sie die Bar alleine verließ, sei es schon hell gewesen. Es muss also nach 5.33 Uhr gewesen sein, da die Sonne damals um diese Zeit aufging. Am nahen Schwedenplatz bestieg sie ein Taxi und fuhr die 15 bis 20 Minuten heim nach Wien-Favoriten, erzählt sie.

Bei ihrer Wohnanlage angekommen, schloss sie die Eingangstür auf und ging durch das dank Glasfassade helle Treppenhaus zu ihrer Wohnung im ersten Stock. Als sie dort die Wohnungstür aufsperrte, sei plötzlich ein Unbekannter hinter ihr gestanden, der sie packte und in die Wohnung drängte. Er habe sie zum Schlafzimmer gezerrt, sie aufs Bett geworfen und sich auf sie gelegt und versucht, sie zu küssen und auszuziehen. Sie habe sich gewehrt und sei mit einem lauten Knall auf dem Boden gelandet. Sie habe das Schlafzimmer verlassen können und sei zur Tür gegangen, wo just in diesem Moment die durch den Lärm gestörte Nachbarin anläutete.

"Bitte hilf mir, ich kenn den nicht!"

"Bitte hilf mir, ich kenn den nicht", habe sie der Nachbarin gesagt, als sie die Tür öffnete. Diese Frau, die am ersten Prozesstag als Zeugin ausgesagt hatte, könne auch bestätigen, dass der Angeklagte splitterfasernackt hinter ihr im Wohnzimmer gestanden sei und in gebrochenem Deutsch "Ficken, ficken" gesagt habe, ist sich die 39-Jährige sicher. Vorsitzende Huber hakt nach: "Wann zieht sich der Angeklagte aus? Sie haben geschildert, er hat Sie ins Schlafzimmer gezerrt und sich auf Sie gelegt. Nachdem Sie aus dem Bett gefallen sind, sind Sie hinausgelaufen." – "Ich weiß es nicht mehr. Das muss gewesen sein, als die Nachbarin läutete", kann F. nur mutmaßen.

"Waren Sie an dem Abend stark alkoholisiert?", interessiert Huber auch. "Ich war müde, aber ich hatte keine Probleme mit dem Gehen oder Stehen. Und beim Vorfall selbst war ich komplett nüchtern", ortet die Zeugin keine Beeinträchtigung bei sich. Womit ein etwaiger "Filmriss" als Erklärung für den nächsten Vorhalt der Vorsitzenden wegfällt. "Das sind drei komplett unterschiedliche Versionen", macht Huber klar, dass F. gegenüber den ersteinschreitenden Beamten, bei ihrer förmlichen Polizeiaussage und nun vor Gericht immer wieder etwas anderes erzählt.

Äußerst unterschiedliche Angaben

So sei der laute Sturz aus dem Bett erst heute erstmals erwähnt worden. Den Ersteinschreitern, die um 5.46 Uhr alarmiert wurden, hatte die Frau noch erzählt, sie habe sich losreißen und weglaufen können. In der Polizeiinspektion sprach sie dann davon, sie habe A. im Schlafzimmer gesagt, sie müsse das WC aufsuchen, was dieser zugelassen habe. "Hat der Angeklagte etwas gemacht, als Sie bei der Tür waren?", fragt die Vorsitzende noch nach. "Nein", lautet die Antwort. Wieder zitiert Huber aus der polizeilichen Einvernahme: "Damals haben Sie gesagt, er habe versucht, Sie an der Hand zurück ins Schlafzimmer zu ziehen, während er sich mit seiner anderen selbst befriedigte."

Die Vorsitzende und Verteidiger Wissam Barbar halten der Zeugin auch vor, dass die Nachbarin bei ihrer Aussage vor Gericht von keiner Bitte um Hilfe durch die 39-Jährige berichtet hatte. F. habe nur die Frage bejaht, ob die Polizei verständigt werden solle. Sie habe zur Nachbarin auch gesagt, sie sei nicht vergewaltigt worden, aber der Angeklagte habe verlangt, "ihr einen runterzuholen". – "Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er gesagt hat, ich soll ihm einen runterholen", sagt die Österreicherin nun dazu. Widersprüchlich sind die Angaben der Zeugin und der Nachbarin darüber, ob die Wohnungstür offen war, wie die Nachbarin sagte. Die darüber hinaus erzählte, sie hatte den Eindruck, F. wollte den Mann zur Tür hinausschieben, als sie dazukam. Sie könne sich das nicht vorstellen, sagt die 39-Jährige.

Nachbarin hörte "Schleich dich!"

Die Nachbarin, die durch einen Rumpler und den Satz "Schleich dich!" aufmerksam geworden war, hatte auch erzählt, dass sie zurück ins Erdgeschoß gelaufen sei, um mit ihrem Mobiltelefon den Notruf zu verständigen. "Warum flüchten Sie da nicht auch aus der Wohnung?", wundert Huber sich gegenüber der aktuellen Zeugin. "Ich bin eh auch raus und zu ihr runter, um auf die Polizei zu warten", verteidigt F. sich. "Das hat die Nachbarin aber nicht gesagt", entgegnet die Vorsitzende.

Die der Zeugin auch noch Bilder von ihrem Bett zeigt, die die alarmierten Beamten angefertigt haben. Zu sehen ist offenbar eine ordentlich gemachte Schlafstelle. "Kann sein, dass ich es gerichtet habe", erklärt die Zeugin, warum die Bettwäsche nicht verrutscht ist, wie es bei einem Kampf auf dem Bett zu erwarten wäre. "Wer denkt denn an so was, wenn man gerade fast vergewaltigt worden ist?", mag Huber das kaum glauben.

Die Zeugin verteidigt die Widersprüche mehrmals damit, dass sie damals unter Schock gestanden sei und die Tat mittlerweile drei Jahre her sehr. "An so ein Erlebnis möchte man nicht unbedingt dauernd denken", meint sie. Warum die ersten Polizisten vor Ort in einem Aktenvermerk notiert haben "Das Opfer machte einen gefassten und ruhigen Eindruck" und keine Verletzungsspuren wie Druckstellen am Hals oder an den Handgelenken feststellen konnten, kann F. aber nicht erklären. Auch die Frage von Beisitzer Wolfgang Etl, wie viel Alkohol sie an dem Abend konsumiert habe, kann die Zeugin nicht beantworten. "Hatten Sie einen Freund damals?", will die Vorsitzende noch wissen. "Ja, aber wir hatten getrennte Wohnungen", berichtet die Zeugin.

"Ich habe alles verloren im Leben"

Als dem Angeklagten die Aussage der Frau übersetzt wird, nützt er die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen, zu einem Appell: "Ich bitte darum, dass Sie erkennen, dass ich unschuldig bin. Ich habe alles verloren im Leben wegen dieser falschen Anzeige", bleibt er unter Tränen dabei, dass es sich um einen One-Night-Stand gehandelt habe.

Selbst die Staatsanwältin weist in ihren Schlussworten die Laienrichterin und den Laienrichter darauf hin, dass A. freizusprechen sei, sollten sie Zweifel daran hegen, dass er die angeklagte Tat begangen habe. Verteidiger Barbar sieht keine Zweifel, sondern fordert einen klaren Freispruch. "Es ist ganz wesentlich, dass die Nachbarin sich nicht an eine Hilfsbitte erinnert", argumentiert er. Gerade bei so einem Fall, wo auf eine Home-Invasion ein Sexualdelikt folgen sollte, würde man das nicht vergessen, ist er sich sicher.

Auch für den "Keine Polizei! Keine Polizei!"-Ruf seines Mandanten hat Barbar eine Erklärung: "Da ging es nicht um eine etwaig unmittelbar davor verübte Straftat. A. war illegal in Österreich aufhältig und hatte Angst, in Schubhaft genommen zu werden." Dass er am nächsten Tag nach Deutschland ausgereist ist, sei auch keine Flucht gewesen, das Ticket habe der Angeklagte bereits am 3. August gekauft gehabt, um einen neuen Asylantrag in Deutschland stellen zu können. Zuletzt habe A. auch eine Stelle bei der Bundespost gehabt, die nach seiner Festnahme und Auslieferung nun natürlich weg sei. "Sie haben was miteinander gehabt, er wollte mehr, die Frau nicht, dann ist er gegangen", sieht der Verteidiger nicht einmal im Entferntesten Anzeichen für strafrechtlich relevantes Verhalten.

Keine zehn Minuten bis zur Urteilsfindung

Seine Sichtweise deckt sich mit der des Senats, der nicht einmal zehn Minuten braucht, um A. freizusprechen. "Wir sind weit von der für ein Strafverfahren notwendigen Sicherheit entfernt, um Sie verurteilen zu können", begründet die Vorsitzende die Entscheidung. "Ihre Version war grundsätzlich schlüssig, in den Geschichten der Zeugin gab es viele Widersprüche", führt Huber weiter aus.

"Ich verstehe aber noch immer nicht, warum Sie vor der Hauptverhandlung keine Aussagen getätigt haben. Sie sitzen seit sechs Monaten in Untersuchungshaft! Wenn Sie unschuldig sind, müssen Sie das auch sagen!", hat sie noch einen weisen Rat parat. Auch die Staatsanwältin ist mit der Entscheidung einverstanden, der Freispruch ist also rechtskräftig. Schluchzend fällt der Angeklagte dem Verteidiger um den Hals, ehe die Justizwachebeamten A. zurück in seine Zelle begleiten, damit er seine Sachen packen kann. (Michael Möseneder, 21.12.2022)