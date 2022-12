Wer liebt sie nicht, die vierbeinigen Bellnasen, die viele von uns durchs Leben begleiten. Sie spenden Gesellschaft und Trost, wir ihnen im Gegenzug Geborgenheit und Futter. Doch auch der beste Hund sollte gut gepflegt sein, nicht zuletzt seiner Gesundheit zuliebe.

Und hier kommt die kanadische Tierpflegerin Vanessa ins Spiel. Kennerinnen und Kennern ist sie besser bekannt als "The girl with the dogs", wobei der Name etwas irreführend ist. Denn in ihrem Salon sind nicht nur Doggos willkommen, sondern Fellträger aller Art. So auch in diesem Video, in dem sie von einem jungen Australian Shepherd namens Sully und seiner "emotionalen Unterstützungsratte" Benny besucht wird.

Ein Australian Shepherd und seine Emotional-Support-Ratte besuchen Vanessas Pflegesalon. Girl With The Dogs

Schritt für Schritt führt sie durch den Pflegeprozess. Das Fell wird geschnitten, gebürstet und gewaschen, das Pfotenhaar getrimmt und die Krallen geschnitten. Dabei zeigen sich auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten der verschiedenen Tiere, die dem Prozedere manchmal extrem gelassen und manchmal ängstlich begegnen. Letzteres versucht die Pflegerin mit Einfühlsamkeit und eigenem Equipment wie dem "Happy Hoodie" zu kompensieren und erweist sich dabei als wahre "Hundeflüsterin".

Es ist eine lehrreiche Freude, der Expertin bei der Arbeit zuzusehen. Immer wieder vermittelt sie Wissen über ihre Tätigkeit, aber auch über die verschiedenen Tiere, mit denen sie zu tun hat. Übrigens zählen auch Katzen zu ihrer Kundschaft. (gpi, 25.12.2022)