Studierenden aus dem Iran und der Ukraine werden die Gebühren erlassen. Foto: Christian Fischer

Wie schon im vergangenen Studienjahr werden ukrainischen Studierenden auch 2023 die Studiengebühren an den österreichischen Hochschulen erlassen. Rund 2.300 junge Frauen und Männer aus der Ukraine lernen derzeit an einer Uni oder Hochschule im Land. Ab dem anstehenden Sommersemester werden auch den rund 1.600 Studierenden mit iranischer Staatsbürgerschaft die Beiträge erlassen.

Derzeit haben Studierende aus dem Iran einen Studienbeitrag in doppelter Höhe des regulären Studienbeitrags zu entrichten. Als Drittstaatsangehörige würden auch für ukrainische Studierende 726,72 Euro pro Semester anfallen. "Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine ist es geboten, ukrainische Studierende zu unterstützen", heißt es in den Erläuterungen der entsprechenden Novelle der Studienbeitragsverordnung, die am Mittwoch in Begutachtung gehen sollte.

"Wir haben mittlerweile über 13.000 Kinder und Jugendliche in unser Schulsystem integriert und eine Vielzahl an Maßnahmen zur Unterstützung gesetzt, die auch im kommenden Jahr fortgeführt werden", erklärte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Stellungnahme. So wie im Schulbereich werde man auch an den Universitäten die "unterstützenden Maßnahmen fortsetzen und für das Sommersemester 2023 den Studienbeitrag für ukrainische Studierende erlassen".

Keine Unterstützung durch Familien

Wegen der "dramatischen Ausnahmesituation" gelte das Gleiche für Studierende mit iranischem Pass, betonte Polaschek. Aufgrund der derzeitigen landesweiten Proteste im Iran könnten iranische Studierende in Österreich zum Teil nicht mehr von ihren Familien unterstützt werden, heißt es auch in der Erklärung zur Novelle. (ook, 21.12.2022)