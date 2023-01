Egal wie gelungen oder missglückt das vergangene Jahr war – es ist vorbei, und man tut gut daran, nach vorne zu blicken. 2023 hat zwölf neue Monate voller Chancen und Möglichkeiten parat, die mit Leben gefüllt werden wollen.

Vorfreude: Was bringt das neue Jahr? Foto: Getty Images/alvarez

Von Plänen und Wünschen für 2023

Eventuell gibt es ja schon konkrete Pläne, oder aber auch erst vage Wünsche, was man in den nächsten Wochen und Monaten so alles verwirklichen möchte. Auf den einen oder die andere wartet im neuen Jahr eine berufliche Veränderung, vielleicht beginnt man auch eine neue Ausbildung oder schließt sein Studium ab. Möglicherweise kommt etwas auf einen zu, das das Privatleben betrifft: Man wird zusammenziehen, heiraten oder Nachwuchs in der Familie willkommen heißen, das eigene Kind kommt vielleicht in den Kindergarten oder wird eingeschult. Oder man legt sich wie schon längst geplant ein Haustier zu.

Für andere steht ein Wohnortwechsel an: Man zieht in eine größere oder kleinere Wohnung, von der Stadt aufs Land oder umgekehrt, oder man wandert gar aus. Auch auf einen temporären Ortswechsel mag sich mancher freuen: Vielleicht ist eine größere Reise geplant, man fährt endlich wieder einmal ans Meer oder besucht ein Land, das man schon seit langem endlich einmal sehen wollte. Möglicherweise wird man sich etwas anschaffen, auf das man lange gespart hat und das nun bald das eigene Leben bereichern wird. Auch in Sachen Mobilität könnte sich etwas verändern – man hat etwa vor, den Führerschein zu machen oder sich das Klimaticket zuzulegen. Anderen steht vielleicht ein kulturelles Ereignis ins Haus, auf das sie sich seit Monaten freuen und wofür sie sich schon vor Monaten Tickets gesichert haben – etwa ein spektakuläres Konzert, ein Musical oder ein Besuch in der Oper.

Was hält Ihr 2023 bereit?

Welche Veränderung oder welches Ereignis können Sie im kommenden Jahr kaum erwarten? Was wird herausfordernd, aber spannend für Sie? Und was, das nur vage im Raum steht, hoffen Sie heuer zu erleben? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 2.1.2023)