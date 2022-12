In dieser Galerie: 2 Bilder Jeremy Clarkson steht stark in der Kritik. Foto: Evan Agostini/Invision/AP Meghan ist weiterhin das Ziel von Anfeindungen. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

In der jüngst erschienenen sechsteiligen Netflix-Doku "Harry & Meghan" beschreibt das Ehepaar, wie es jahrelang von der britischen Boulevardpresse gejagt wurde. Und selbst nach ihrem Umzug nach Kalifornien legten die Revolverblätter des Vereinigten Königreichs nach: In einer Kolumne in der "Sun" durfte Jeremy Clarkson darüber schreiben, wie sehr er Meghan "hasst". Und er von dem Tag träume, "wenn sie nackt durch die Straßen von jedem britischen Ort getrieben wird, während die Menge 'Schande!' ruft und Klumpen von Exkrementen auf sie wirft".

Der Text, der ursprünglich am Freitag veröffentlich worden war, sorgte auch diese Woche noch für eine Flut an Beschwerdemails an den britischen Presserat Ipso. Mehr als 17.500 Meldungen gingen bei der Organisation ein – so viele wie noch nie zuvor. Im gesamten Vorjahr erhielt Ipso 14.355 Beschwerden.

Auszug aus der Kolumne.

Ein Sprecher der Kontrollbehörde gab im Gespräch mit der Nachrichtenagentur PA Media an, dass die Prüfung der Nachrichten "wegen der Masse an Beschwerden" länger dauern werde.

Brief von Abgeordneten

Doch nicht nur Leserinnen und Leser stießen sich an der Kolumne, in der Clarkson auch darüber schrieb, dass er Meghan "innig verabscheut". Über Parteigrenzen hinweg unterzeichneten mehr als 60 Abgeordnete des britischen Parlaments einen Brief und forderten von Clarkson eine Entschuldigung und Konsequenzen. Denn Meghan habe in der Vergangenheit glaubhafte Todesdrohungen erhalten, und solche Kolumnen würden zu einem "nicht akzeptablen Klima des Hasses und der Gewalt" beitragen.

Clarkson, der mit der Automobilshow "Top Gear" Berühmtheit erlangte, ließ seinen Text zwar am Montag vom Netz nehmen, doch ging den Kritikerinnen und Kritikern das anschließende Statement nicht weit genug. "Oje. Da bin ich wohl ins Fettnäpfchen getreten", schrieb er und nannte es "ungeschickt" formuliert. "Ich bin entsetzt, dass ich so viel Schmerz verursacht habe, und werde in Zukunft vorsichtiger sein", schloss Clarkson.

Der Buckingham-Palast schweigt weiterhin zur Netflix-Doku sowie zu Clarksons Kolumne. (bbl, 21.12.2022)