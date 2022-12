Mehr Unaufgeregtheit und Mut

Von Veronica Kaup-Hasler

Ein Unwort des Jahres 2022: "Besucherschwund". Nach beinahe drei herausfordernden, von steter Unsicherheit dominierten Jahren werden wir heuer zum ersten Mal seit Pandemiebeginn ohne einschneidende Einschränkungen Weihnachten und Silvester feiern können. Wir leben und arbeiten aber nach wie vor in einer veränderten, durch Krisen verunsichernden Zeit. Viele Menschen haben sich innerlich noch nicht vom Ausnahmezustand verabschiedet. Sie betreten den öffentlichen Raum und die Kulturinstitutionen immer noch mit einer Mischung aus Vorsicht und Misstrauen.

Angesichts dieser Realität braucht es Unaufgeregtheit, Kreativität und Mut zum Risiko – vonseiten der Veranstalter ebenso wie vonseiten des Publikums und auch der Kritik: Die derzeit tretmühlenartig wiederholte "Analyse", früher sei – bevorzugt an den heimischen Sprechtheatern – alles besser gewesen und das Problem mit dem fehlenden Publikum sei hausgemacht: Sie greift zu kurz. Zum einen berücksichtigt sie zu wenig, dass der gesamte Kunst- und Kulturbereich, ja im Grunde das gesamte gesellschaftliche Gefüge an einem fragilen Zustand der Rekonvaleszenz laboriert. Zum anderen übersieht sie geflissentlich, dass international sämtliche Unterhaltungs- und Kunstsparten nur langsam an die Zahlen von vor der Pandemie anzuschließen vermögen.

Zunehmend komplexe Realität

Könnte man diesen Prozess – wie Kritikerinnen und Kritiker nahelegen – mit mehr Populismus und weniger Experimenten beschleunigen? Als Verfechterin eines pluralistischen Kulturangebots widerspreche ich da vehement. Gerade nach einer langen Periode des Zu-Hause-Einigelns, die Covid der Gesellschaft aufgezwungen hat, ist Kultur das Mittel, um Räume des Miteinanders und des Gesprächs wieder zu öffnen. Neben Bewährtem braucht es dafür gerade das Theater als Testlabor für neue, individuelle Kommunikationen mit einer zunehmend komplexen Realität, einer diversen Gesellschaft und der jungen Generation.

Echte Renner

Dass das vielfältige Angebot dieser Stadt wieder mit steigenden Besucherzahlen belohnt wird, davon konnte man sich heuer nicht nur bei der Viennale oder bei Wien Modern überzeugen. Auch in den Theatern füllen sich die Publikumsreihen wieder, und das nicht nur bei Publikumsmagneten wie Ernst Jandls auf Wochen ausverkauften "humanistää" im Volkstheater. Im Wiener Schauspielhaus lief etwa gerade mit großem Erfolg "Faarm Animaal", die weise, komische Umdeutung des George-Orwell-Klassikers durch den scheidenden Intendanten Tomas Schweigen. Auch eine so herausfordernde, sich einem schwierigen Thema behutsam annehmende Produktion wie "Heimweh" des Performancekollektivs Darum stieß auf großes Interesse – und das bei einer Spieldauer von über vier Stunden. In der Josefstadt jubelt man über Renner wie "Leopoldstadt" und die "Dreigroschenoper".

"Besucherschwund"? Ja, nicht überall läuft es so exzellent, aber die ersten vertrauensbildenden Schritte zwischen den Theatern und ihrem Publikum sind sichtbar getan. Alle, die diesen herausfordernden Weg beschreiten, sollte man anspornen und unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass es verstärkt positiv in das neue Jahr geht. (Veronica Kaup-Hasler, 22.12.2022)