Die Wiener Kindergärten haben eine neue Chefin. Foto: imago images/Eibner

Es war der Umgang mit Missbrauchsverdachtsfällen, der Mitte des Jahres für die Absetzung der bisherigen Leiterin der Wiener Kindergärten sorgte. Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) begründete die Trennung von Daniela Cochlar im Juni damit, dass es eine zunehmend unterschiedliche Auffassung über das Krisenmanagement gegeben hat. Cochlar stand zehn Jahre an der Spitze der MA 10. Seither wurde die Abteilung interimistisch vom stellvertretenden Leiter Kurt Burger geführt.

Seit Mittwoch hat die Abteilung mit mehr als 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine neue Chefin: Karin Broukal, zuvor jahrelang in der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) tätig, zuletzt als Leiterin der pädagogischen Qualitätssicherung, setzte sich nach Ausschreibung und Hearing durch. Das gab die Magistratsdirektion bekannt. Heute, Donnerstag, wird sie in einer Pressekonferenz mit Vizebürgermeister Wiederkehr im Rathaus vorgestellt. Die Herausforderungen im Kindergartenbereich, denen sich die neue Chefin im Kindergartenbereich stellen muss, sind groß. DER STANDARD stellt drei große Themenblöcke exemplarisch vor.

Personalmangel

Der Personalmangel in Kindergärten ist österreichweit evident. In der nach wie vor wachsenden Stadt Wien spitzt sich die Situation aber zu: Dafür sorgen laut Gewerkschaften eine Pensionierungswelle, aber auch schwierige Arbeitsbedingungen und eine schlechte Bezahlung. Dazu kommen wie aktuell auch zahlreiche temporäre Ausfälle wegen Erkältungskrankheiten oder Corona. Das betrifft städtische wie auch private Einrichtungen. Immer öfter müssten Gruppen zusammengelegt oder Öffnungszeiten gekürzt werden, wie etwa die Wiener Grünen kritisierten.

Auf der Suche nach dringend benötigtem Personal wird auch auf Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger geschielt. Ihnen soll der Umstieg in den Kindergartenjob mit diversen Programmen erleichtert werden. Eines davon ist das Kolleg "Change" an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, hier werden Quereinsteiger in fünf Semestern zu Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen ausgebildet. Die aktuelle Anmeldungsrunde läuft noch bis 7. Jänner 2023.

Auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine mit Berufserfahrung im Kindergartenbereich werden gezielt angesprochen. Ab Jänner 2023 wird Kindergartenpersonal zudem zum Mangelberuf erklärt. Damit ist es möglich, dass Personal für Wien auch in Drittstaaten gesucht werden kann.

Im September waren allein in den städtischen Kindergärten übrigens 360 Dienstposten unbesetzt.

Fehlende Deutschförderkräfte

Es hapert an der Sprachförderung in den Kindergärten, kritisiert die Wiener ÖVP. Sie verweist darauf, dass es deutlich mehr Sprachförderkräfte braucht.

Zwar ist im Koalitionspakt der rot-pinken Stadtregierung bis 2025 festgelegt, die Zahl von rund 300 auf 500 aufzustocken. Mit Stand September 2022 gab es in Wien aber erst 291 Sprachförderkräfte im Einsatz – und das, obwohl im Herbst des Vorjahres 50 neue Sprachförderkräfte aufgenommen wurden. Die Fluktuation dürfte aber so groß sein, dass sich an der Gesamtzahl bisher nichts geändert hat. Laut Wiederkehr wurden allein in diesem Jahr weitere 77 neue Sprachförderkräfte eingestellt. "Diese Zahl werden wir sukzessive erhöhen."

Missbrauchsverdachtsfälle

Der Umgang mit Missbrauchsverdachtsfällen in Kindergärten hat zur Trennung von der bisherigen Kindergartenchefin Cochlar geführt. Konkret wurden Eltern viel zu spät von einem Verdachtsfall informiert, wie der zuständige Stadtrat Wiederkehr kritisierte. Zwar wurde nach einem Verdachtsfall in einer Einrichtung im März 2021 der betroffene Mitarbeiter sofort vom Kinderdienst abgezogen. Es kam auch zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Weitere Eltern wurden aber erst mehr als ein Jahr später von der Causa in Kenntnis gesetzt.

Mittlerweile stehe eine transparente und schnelle Vorgangsweise bei Verdachtsfällen im Vordergrund, versichert die MA 10. Dazu gehört auch eine offensive Kommunikationsstrategie: Im November wurden zwei weitere Verdachtsfälle von Kindergartenpädagogen öffentlich gemacht.

Die Vorfälle führten auch zu einer Adaptierung des Kindergartengesetzes in Wien: Künftig müssen alle städtischen und privaten Kindergärten ein verpflichtendes Kinderschutzkonzept vorlegen. Damit soll die Präventionsarbeit für mehr Kinderschutz gestärkt werden. Zudem muss es pro Standort eine für Kinderschutz beauftragte Person geben. Regelmäßige Fortbildungen für Pädagoginnen und Pädagogen im Bereich Kinderschutz werden verpflichtend. Erste Überprüfungen sind laut Wiederkehr ab Dezember 2023 vorgesehen.

Vorschusslorbeeren für Broukal



Mit Broukal sei künftig eine "ausgewiesene Expertin für den elementarpädagogischen Bereich" als Leiterin der MA 10 tätig, sagte Vizebürgermeister Wiederkehr am Mittwoch. Sie habe oftmals bewiesen, dass sie neben ihrem fachlichen Know-how über weitreichende rechtliche und soziale Kompetenz sowie Führungsqualitäten verfüge. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hob die Bedeutung der Kindergartenabteilung sowie die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervor. "Wir wissen das sehr zu schätzen und werden alles tun, um die hohe Qualität zu erhalten." (David Krutzler, 22.12.2022)