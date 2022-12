1,4 Millionen Euro Privatrundfunkförderung gibt es für die Servus-TV-Nachrichten – hier im Bild: Hans Martin Paar. Foto: Servus TV Nachrichten

Wien – Der neue Geschäftsführer der RTR GmbH, Wolfgang Struber, hat erstmals 19 Millionen Euro Privatrundfunkförderung für kommerzielle Sender vergeben. Mit 3,93 Millionen Euro geht das höchste Volumen an ProSiebenSat1Puls4. 2,4 Millionen Euro gehen an Sender der Krone-Kurier-Mediaprint-Gruppe. Und 1,58 Millionen Euro an die Mediengruppe Österreich der Familie Fellner.

Servus TV höchstgeförderter Einzelsender

Höchstgeförderter Einzelsender ist Servus TV aus dem Red-Bull-Konzern mit 1,47 Millionen Euro vor Puls 24 mit fast 1,4 Millionen Euro und Puls 4 mit 1,38 Millionen.

Die RTR hat mit 18,9 Millionen Euro den Großteil der 20 Millionen Privatsenderförderung pro Jahr für 2023 ausgeschüttet, rund eine Million wird beim zweiten Antragstermin zur Jahresmitte vergeben.

Ein erster Überblick der bisher zuerkannten Förderungen 2023:

(fid, 21.12.2022)