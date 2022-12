In der TipsArena wird unter anderem Lokalmatadorin Sofia Polcanova ihren EM-Titel verteidigen

Heimspiel für Sofia Polcanova. Foto: APA/EPA/RONALD WITTEK

Linz – Die Tischtennis-Europameisterschaften 2024 werden in Linz stattfinden. Das teilte der Österreichische Tischtennisverband (ÖTTV) am Mittwoch mit. Nach der Absage von Tirol habe sich das Land Oberösterreich "sehr um die Ausrichtung bemüht", hieß es in einer Mitteilung.

In der TipsArena wird unter anderem Lokalmatadorin Sofia Polcanova ihren EM-Titel verteidigen. "Wenn man so etwas beinahe vor der eigenen Haustüre erleben darf, ist das umso spezieller", freute sich Polcanova. (APA; 21.12.2022)