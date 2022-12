Minus fünf Grad Celsius hat es am Morgen, als die 76-jährige Lyudmila Lubtschenko zum Brunnen geht und Wasser holen will. Doch der Brunnen ist zugefroren. In Isjum ist es bitterkalt in diesen Tagen. Einige Wohnungen sind wieder an die Gasversorgung angeschlossen, doch die meisten Menschen hier sind auf Holz oder auf Elektroöfen angewiesen. So auch Lyudmila.

Mitten durch die Stadt Isjum im Osten der Ukraine verlief die Front. Übrig geblieben sind vor allem Trümmer und Zerstörung. Foto: Jo Angerer

Sie hat zwei Radiatoren, doch heute, nach den massiven russischen Angriffen auf Kraftwerke und Umspannstationen in der ganzen Ukraine, gibt es keinen Strom in der Stadt. "Ich hoffe, den Winter zu überleben", sagt Lyudmila, "im Haus ist fast alles zerstört, nur mehr ein Zimmer ist einigermaßen heil geblieben."

Mitten durch Isjum, jene Kleinstadt bei Charkiw im Osten der Ukraine, verlief die Kriegsfront. Erst eroberten russische Truppen die Stadt, dann kam im September die ukrainische Armee wieder zurück. Und permanent fielen Bomben, Raketen, Granaten. Tag und Nacht. Und immer traf es die Menschen, die hier leben.

Im Haus von Lyudmila Lubtschenko ist "fast alles zerstört, nur mehr ein Zimmer ist einigermaßen heil geblieben". Jo Angerer

In ihrem Zimmer versucht Lyudmila der Kälte zu trotzen. Ein Bett hat sie, etwas Kleidung, warme Decken. "Im März wurde das Dach von einer Granate getroffen", erzählt sie. "Wir überlebten im Keller und blieben da etwa einen Monat lang. Wir waren zu viert, es gab wenig Platz, wir konnten uns nicht richtig hinlegen." Lebensmittel waren da, sagt Lyudmila, aber es gab keine Möglichkeit zu kochen. "Nach drei Wochen haben wir zum ersten Mal heißen Tee getrunken. Ein junger Mann, der mit uns im Keller war, ist rausgegangen und hat ein Lagerfeuer im Hof gemacht."

Rund um die Uhr

Ein paar Straßen weiter ist das städtische Krankenhaus, auch dieses wurde schwer getroffen. Jurij Kusnetsow war die ganze Zeit über hier. Der 52-jährige Arzt wirkt müde, erschöpft. "Von März bis Juni hatten wir über 400 schwer Verwundete, einige konnten wir nicht mehr retten, die meisten davon wurden am Kopf verletzt", erzählt er. Rund um die Uhr war Kusnetsow im OP, versuchte denjenigen zu helfen, die mit schwersten Verwundungen eingeliefert wurden. "Das Schwierigste war, dass ich die meisten von denen, die wir nicht retten konnten, persönlich gekannt habe."

Jurij Kusnetsow war rund um die Uhr im OP. Jo Angerer

Auch Jurijs Haus ist zerstört, hat keine Heizung mehr, kein Wasser, kein Telefon. Immerhin gibt es seit ein paar Tagen wieder Strom in Isjum. Und manchmal sogar Internet. Ganz langsam kehrt so etwas wie Normalität zurück in die geplagte Stadt. Die Bank hat wieder geöffnet, am Schalter stehen die Älteren an, warten auf die Auszahlung ihrer kargen Pensionen. Im Laden nebenan gibt es seit ein paar Tagen wieder das Allernötigste, ein paar Konserven, Brot, Getränke.

Ein paar Straßen vom Krankenhaus entfernt steht ein großer, fünfstöckiger Wohnblock, in dessen Mitte eine riesige Lücke klafft. Dort hatte der 62-jährige Oleksandr Chuvalum seine Wohnung. "Ab Februar wurde bereits geschossen, aber wirklich hart wurde es ab dem 4. März, als die Russen begannen, mit schwerer Artillerie und Panzern gegen die Stadt vorzugehen", erzählt er. Als sein Haus getroffen wurde, war Oleksandr zum Glück gerade draußen. "Es war am 9. März um neun Uhr morgens, wir hörten Hilferufe. Ich bin mit einem Freund herbeigeeilt, und wir versuchten, Leute herauszuziehen. Den ganzen Tag brannte es dort." Über 40 Menschen starben an diesem Tag unter den Trümmern.

Die Menschen in Isjum versuchen, der Kälte zu trotzen. Jo Angerer

Sein Zuhause hat Oleksandr verloren. Wie es nun weitergeht? "Schwer zu sagen. Es wird versprochen, dass die Wohnung wieder repariert wird oder neu aufgebaut, aber das ist wohl eher eine Utopie." Jetzt muss er erst einmal über den Winter kommen, wie alle hier.

Vorsorgen für die Kälte

"Wir versuchen uns selbst mit eigenen Händen zu versorgen, denn wir bekommen von nirgendwo etwas zu unserer Unterstützung. Ich habe einen Wasserkessel gekauft, und ich habe Holz für den Ofen gesammelt. Gott sei Dank gibt es manchmal Strom, ich habe zwei elektrische Heizkörper gekauft, aber einer ist schon durchgebrannt", erzählt Oleksandr.

Lyudmila Lubtschenko will in der Stadt Isjum bleiben. Foto: Jo Angerer

Trotz allem: Er will seine Heimatstadt nicht verlassen, wie so viele. "Ich wurde in Isjum geboren, ich bin hier groß geworden. Ich war hier auch während der Kämpfe. Ich bin nirgendwohin gefahren, und ich habe das auch nicht vor."

Auch Lyudmila Lubtschenko will in Isjum bleiben und glaubt fest an den Neuanfang. "Früher habe ich mich aufgeregt, wenn die Katze an der Couch kratzte. Aber jetzt ist die Couch vollkommen hinüber, ich muss sie wegwerfen. Das Materielle ist nichts mehr wert, das kann in einem Augenblick weg sein. Das Leben ist mittlerweile das Einzige, was für mich noch zählt."

Auch Jurij, der Arzt, wird bleiben und weiter am Krankenhaus arbeiten. "Um glücklich zu sein, braucht man keine Autos oder sonst irgendetwas. Das alles ist zweitrangig. Man braucht Dinge, die man nicht mit Geld bezahlen kann: Gesundheit – und Frieden." (Jo Angerer in Isjum, 22.12.2022)