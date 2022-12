Etwa zehn Aktivistinnen kamen am Mittwochnachmittag unangemeldet in die Parteizentrale und brachten ein Transparent an. Foto: Elisa Tomaselli

Ein Transparent mit den Worten "Euer Schweigen tötet" hängt aus dem dritten Stock der grünen Parteizentrale im ersten Bezirk. Vom Balkon lassen Aktivisten der Solidaritätskampagne "Defend Kurdistan" Flyer auf die Löwelstraße regnen. Draußen stimmen zwei Männer kurdische Lieder an.

Die Aktivistinnen hatten sich Mittwochnachmittag Zugang zu den grünen Räumlichkeiten verschafft, um auf den Krieg des "türkischen Regimes in Kurdistan und Nordostsyrien" aufmerksam zu machen. Sie wollen die Grünen als Menschenrechtspartei in die Pflicht nehmen. Das aber "friedlich", wie ihr Sprecher betont. Das dürfte geglückt sein: Auf einem auf Twitter geposteten Foto unterhält sich Ewa Ernst-Dziedzic, die außenpolitische Sprecherin der Grünen, mit zwei Aktivistinnen.

Angriff der Türkei auf Kurden

Dass ausgerechnet die Grünen den Groll auf sich ziehen, hat einen Grund: Am 13. Dezember traten die SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits und Ernst-Dziedzic vor die Presse. Beide wollten das Augenmerk auf einen Angriffskrieg legen, der im Windschatten des Ukraine-Kriegs untergeht: jenen in den kurdischen Gebieten. Seit Ende November stehen diese Gebiete in Nord- und Ostsyrien unter Beschuss der türkischen Armee. 100 Zivilisten hätten dort bisher ihr Leben verloren.



Österreich dürfe dabei nicht wegschauen, lautete die Botschaft der roten und der grünen Abgeordneten. Angesichts der schwarz-grünen Koalition eine ungewöhnliche Allianz. Ein parlamentarischer Antrag sollte die Regierung auffordern, die türkischen Angriffe zu verurteilen. "Ich glaube, weder an der ÖVP noch an der Grünen wird es scheitern, den Antrag durchzubringen", sagte Ernst-Dziedzic bei der Pressekonferenz. Doch es scheiterte an der ÖVP und den Grünen: SPÖ, FPÖ und Neos stimmten für den Antrag, ÖVP und Grüne dagegen. Auch Ernst-Dziedzic.

Keine Einigung

Dem Vernehmen nach hatte sich die Regierung nicht einigen können. Der außenpolitische Sprecher der ÖVP, Reinhold Lopatka, erklärt die Ablehnung seiner Partei damit, dass die ÖVP nicht involviert gewesen sei. "Es gab keine Gespräche dazu, die aber bei solchen Beschlüssen notwendig sind", sagt er.

Wie aber kam es zum grünen Richtungswechsel? Einen solchen bestreitet Ernst-Dziedzic auf STANDARD-Nachfrage. Es sei auch für sie immer noch ein klarer Völkerrechtsbruch. Allerdings: "Wenn viele Parteien an einem Antrag beteiligt sind, braucht es eine bessere Koordinierung", sagt sie. Dass sie selbst gegen den Antrag gestimmt hat, begründet sie mit dem Koalitionsabkommen: Einzelne Abgeordnete stimmen nicht gegen den Koalitionspartner. Ganz vom Tisch sieht sie das Thema aber nicht: "Es wird weiter im Ausschuss diskutiert", sagt Ernst-Dziedzic. Auch die Aktivisten hat sie im Jänner ins Parlament eingeladen. (Elisa Tomaselli, 21.12.2022)