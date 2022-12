Unzufrieden mit dem Busnetz in der eigenen Stadt? Dann machen Sie es doch einfach besser

Ein Busnetz aufbauen ist einfach? Das Manager-Spiel zeigt die vielen Facetten, die ein solches Netz mit sich bringt. Foto: Aerosoft

Mit dem Gaming-Adventkalender vergibt DER STANDARD jeden Tag Codes für Gaming-Highlights aus dem Jahr 2022 an ausgewählte Gewinnerinnen und Gewinner. Nachdem es zuletzt eher brutal und düster zugegangen ist, haben wir diesmal ein Game im Gepäck, das ab drei Jahren freigegeben ist.

Adventkalender-Tür #22: "City Bus Manager"

Der "City Bus Manager" von Entwickler PeDePe GbR erlaubt es dem Spieler, ein eigenes Busnetz aufzubauen. Zudem müssen die Busse in Schuss und die Kunden bei Laune gehalten werden. Das Aufbauspiel gibt viele Möglichkeiten, sich als Bus-Begeisterter zu entfalten.

Wir vergeben zwei Codes für PC. Um an der Verlosung von einem dieser Keys teilnehmen zu können, schreiben Sie eine E-Mail an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at und beantworten die folgende Frage im Betreff: "Wie ist der Name des Spiel-Entwicklers?"

Die Redaktion wählt anschließend drei Personen aus, die in den Genuss des Games kommen. Wir wünschen viel Erfolg! (red, 22.12.2022)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Beim "Gaming-Adventkalender" handelt es sich um ein redaktionelles Projekt des STANDARD. Die Codes werden freundlicherweise von den Publishern zur Verfügung gestellt, es gibt jedoch keinerlei monetäre Gegenleistung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des STANDARD sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse.