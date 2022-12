Er habe sich mit "Ratten ins Bett gelegt" und sei "mit der Pest aufgewacht", sagt Oliver Bellenhaus am vierten Verhandlungstag. Foto: IMAGO/Sven Simon

Bevor der angeklagte Ex-Wirecard-Manager Oliver Bellenhaus weiter sein Statement zur Sache abgibt, spricht er zu Beginn dieses vierten Verhandlungstages am Mittwoch erst einmal über Stil und Emotion. Was bei ihm selten genug der Fall ist. Am Montag hatte er im Wirecard-Prozess vor dem Münchner Landgericht bemerkt: "Ich hatte nicht geahnt, dass ich mich mit Ratten ins Bett lege und mit der Pest aufwache." Gemünzt war das offensichtlich auf den ebenfalls angeklagten einstigen Konzernchef Markus Braun. Vom Vorsitzenden Richter gab es eine harsche Rüge für diese Äußerung.

Nun kommt Bellenhaus am Mittwoch noch einmal darauf zurück. Sein Anwalt habe ihm klar geraten, das nicht zu sagen. Aber der Satz, so meint er, sei wie ein "Splitter" gewesen. "Das musste raus." Eine Entschuldigung hört sich anders an. Die Episode zeigt, zu welch einer Schlammschlacht dieser Mammutprozess über die krachende Pleite des einstigen Zahlungsdienstleisters aus Aschheim bei München noch werden könnte.

Braun als Bandenkopf

Bellenhaus ist geständig, Mitglied einer "kriminellen Bande", so der Begriff der Staatsanwaltschaft, gewesen zu sein, die Aufträge an das Unternehmen gefälscht und so die Blase über Jahre aufrechterhalten hat. Auch Geld soll unterschlagen worden sein. Bellenhaus belastet seinen Ex-Chef Markus Braun, ebenfalls mitgemacht zu haben, ja der Kopf gewesen zu sein. Braun bestreitet das und sieht sich vielmehr als Opfer der anderen.

Laut Bellenhaus hätten die Betrügereien mit fiktiven Aufträgen sowohl im Mittleren Osten als auch in Asien schon vor 2015 begonnen, wie es in der Anklage bereits festgehalten ist. Ohne diese Manipulationen sei Wirecard mit seinem eigentlichen Geschäft nicht profitabel gewesen.

Sehr komplex klärt Bellenhaus darüber auf, wie seine Fälscherwerkstatt in Dubai funktioniert hat. So habe er etwa "Scheinrechnungen" aus den Seychellen erstellt für Dienstleistungen, "die zu keinem Zeitpunkt geleistet worden sind".

Gefälschte Transaktionen

Mit dem Projektor lässt er seinen Verteidiger viele Tabellen und Daten an die Wand projizieren. All diese aufgelisteten Geschäfte habe es nie gegeben, meint er. Tatsächlich habe man "null Umsatz" gemacht, die Daten seinen "zu keinem Zeitpunkt authentisch" gewesen. Manchmal habe er Transaktionen mit Firmen abgerechnet, bevor diese Unternehmen überhaupt zum Schein gegründet worden waren. Zum Gericht sagt er, er könne gerne praktisch zeigen, wie er Daten manipuliert habe.

Interessant ist, wie sehr offenbar die hartnäckige Recherche und die Veröffentlichungen der Financial Times Wirecard zugesetzt hatten. Bellenhaus bezieht sich mehrere Male darauf, dass diese Berichte immer wieder Umstrukturierungen ausgelöst hatten und andere Formen der Verschleierung gefunden werden mussten.

Immer wieder kommt es zu Attacken auf den Gegner. Brauns Anwalt Alfred Dierlamm hatte am vorhergehenden Verhandlungstag Bellenhaus vorgeworfen, von Wirecard Geld für sich und seine Frau aus der Kasse genommen zu haben. Bellenhaus meint nun, Braun selbst habe "mindestens 50 Millionen Euro zur Seite geschafft und zudem 400.000 auf seine Schwester" übertragen. Da sehe man, "wes Geistes Kind er ist".

Fragen vom Richter

Die Befragung von Oliver Bellenhaus zuerst durch die Richter steht erst am Anfang. Er berichtet von seinem beruflichen Werdegang bei verschiedenen Banken, wo er sich um elektronisches Bezahlen und Kreditkarten gekümmert habe. Bei Wirecard etablierte er die hauseigene Bank, bevor er nach Dubai berufen wurde. Vieles, was er gemacht habe, so sagt er mehrfach sehr selbstbewusst, sei "ziemlich gut" gewesen. Der Prozess wird kommendes Jahr fortgesetzt, dann werden auch Aussagen von Braun erwartet. (Patrick Guyton aus München, 22.12.2022)