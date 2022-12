Korrespondenten-Bericht

Alltag im Kriegsgebiet: Ein Tag in Kiew

STANDARD-Korrespondentin Daniela Prugger hat am Dienstag den Alltag der Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew dokumentiert: ein Leben zwischen Stromausfällen, Luftalarm, und der Flucht in U-Bahn-Stationen

08:16