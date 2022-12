Einige WM-Teilnehmer bei 2:0 gegen Burnley in Startelf – Brighton out

Einige WM-Teilnehmer wie etwa Marcus Rashford (li) und Casemiro mussten nun schon wieder im Liga-Cup ran. Foto: Reuters/Phil Noble

Manchester – Manchester United steht im Viertelfinale des englischen Fußball-Liga-Cups. Das Team von Trainer Erik ten Hag gewann am Mittwochabend gegen Zweitliga-Spitzenreiter FC Burnley 2:0. Der Däne Christian Eriksen (27.) und Marcus Rashford (57.) erzielten die Tore in Old Trafford. Neben Eriksen und Rashford standen mit Casemiro und Bruno Fernandes weitere WM-Teilnehmer in der United-Startelf. Die WM-Finalisten Lisandro Martinez (Argentinien) und Raphael Varane (Frankreich) fehlten.

Nur vier Tage nach dem WM-Finale beenden am Donnerstagabend Manchester City und der FC Liverpool das Achtelfinale des englischen Ligacups. Neben Manchester United haben es am Mittwoch auch Nottingham Forest und Charlton Athletic ins Viertelfinale geschafft. Brighton & Hove Albion verlor ohne den argentinischen Weltmeister Alexis Mac Allister im Elfmeterschießen gegen das klassentiefere Charlton Athletic.

Bereits am Dienstag waren Leicester City, die Wolverhampton Wanderers, der FC Southampton und Newcastle United in die nächste Runde eingezogen. (APA, 22.12.2022)