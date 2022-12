Weihnachtsbäume und Geschenke in den unterschiedlichsten Situationen

Im Gastblog zeigt Kurt Tutschek, wie vor über 100 Jahren Weihnachten gefeiert wurde.

Was wäre ein Weihnachtsfest ohne Christbaum und Geschenke?

In dieser festtagskonformen Fotostrecke erfreuen sich kleine und große Kinder – und Pferde – an geschmückten Tannen und vortrefflichen Geschenken, die Santa Claus und seine Elfen großzügig verteilten.

Und wenn ihr brav ward, dann bringt der Weihnachtsmann vielleicht einen nagelneuen Packard! (1924) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Gretchen Prochnik, Frau des österreichischen Geschäftsträgers/chargé d’affaires, und Kinder. (1923) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Geschenke im Hause Denby. Ein Gewehr und ein Kaninchen. Was kann da schon schiefgehen? (1922) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Weihnachten im Hause Davis. Große Waggons inklusive. (1921) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Bezirksgefängnis Washington, D.C. (1919) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Ein Buick unter dem Weihnachtsbaum bei Margaret Clark. (1920) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Weihnachtsbaum von Mrs. Keen – samt fantastischer Modelleisenbahn-Anlage. (1920) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Geschenke-Overload im Hause Dorsey. (1922) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Detail: Feuerwehr, Pferde, Autos, Billard. Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Kleine Werbeeinschaltung der Firma Sport Mart. (1922) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Bei Familie Baker. Kopfhörer für einwandfreien Rundfunkempfang. (1919) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Christbaum der Flugpioniere Wilbur und Orville Wright in Dayton, Ohio. (1900) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Familie Dickey festlich gekleidet. (1912) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Generalmajor Haraguchi und Familie. In der japanischen Botschaft, Washington, D.C. (1921) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Weihnachten in einer New Yorker Herberge. (1914) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Weihnachtsmahlzeit für die Pferde, Washington, D.C. (1918) Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Von drauß' vom Walde komm ich her. (19229 Foto: Library of Congress | gemeinfrei

Allen Leserinnen und Lesern des Zeitreiseblogs ein frohes Fest, geruhsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

(Kurt Tutschek, 24.12.2022)

