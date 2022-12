Nicht immer wird der Geschmack der Beschenkten getroffen. Was lag für Sie unterm Weihnachtsbaum, das Sie gerne wieder loswerden würden?

Freudig wurden die Packerln unterm Christbaum ausgepackt – wohl in der Hoffnung, das gewünschte Geschenk zu erhalten oder zumindest eine Überraschung, die zu einem passt. Nicht selten kommt es dabei zu Enttäuschungen. Kinder haben wohl wenig Freude mit Strumpfhosen und anderem Gewand, liegt ihr Fokus doch eher beim spielerischen Equipment. Aber gut, das dürfte sich herumgesprochen haben. Viel schwieriger ist es, den Geschmack Erwachsener zu treffen. Da kann dann schon einmal das eine oder andere schiefgehen.

Die obligatorischen Krawatten und Socken dürfen beim Auspacken nicht fehlen. Aber wer hätte schon mit diesem Pulli gerechnet?

Treffsicher daneben?



Auch wenn man, wie die STANDARD-Community, später lustige Anekdoten über Duftkerzen, Kelomat und kratzige Socken von der Oma zu erzählen hat, ist der erste Anblick eines nicht ganz geglückten Geschenks am Weihnachtsabend doch recht enttäuschend.

Entweder hat sich eine Schenkerin oder ein Schenker bei der Größe in fast schon beleidigender Art und Weise vertan und in den Pyjama passt die ganze Familie, oder man hat das Buch schon einmal bekommen und mag es auch gar nicht. Und schließlich gibt es diese Verlegenheitsgeschenke von Duschgel, Parfum bis hin zu Dekoartikel, die ein Garant dafür sind, nicht den Geschmack der Beschenkten oder des Beschenkten zu treffen.

Wer all das vermeiden will, kann mit Gutscheinen punkten. Aus diesen Gründen wird man in den Einkaufsstraßen und Shoppingcentern ab dem 27. Dezember wohl auch nicht einsam sein. Oder alternativ dazu kann sich die STANDARD-Community im Forum zum Tauschen unliebsamer Geschenke verabreden, wie von "Whiskers" vorgeschlagen: "Irgendwie wär eine eine Standard-Tauschbörse mit ungeliebten Weihnachtsgeschenken super :-)"

Sind Sie mit all Ihren erhaltenen Geschenken zufrieden?

Was haben Sie bekommen, und was hätten Sie gerne bekommen? Und welches Geschenk wären Sie gerne wieder los? Sind Sie leicht zu beschenken? Treffen Sie immer den Geschmack der anderen? Sind Sie ehrlich der Schenkerin oder dem Schenker gegenüber, wenn Ihnen ein Geschenk nicht gefällt, nicht passt oder Sie es schon haben? (wohl, 27.12.2022)