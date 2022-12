Gutes Essen gehört an den Feiertagen bei vielen dazu. Oft landet aber nicht nur gutes Essen, sondern auch viel zu viel davon auf den Tellern. Das kann den Magen überfordern

Zu Weihnachten darf's gern einmal ein bisschen mehr sein. Manchmal schlägt die Völlerei aber auch auf den Magen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Eigentlich ist es das schönste Fest des Jahres. Zu Weihnachten kommt die Familie zusammen, alles ist festlich geschmückt, und der Braten wartet im Ofen darauf, verputzt zu werden. Aber nicht nur der Braten wartet, sondern auch die Knödel und die Weihnachtskekse, der süße Punsch und vielleicht noch das Schokoladenmousse. Und damit nicht genug, auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wird oft ordentlich weitergeschlemmt. Das kann dann schon mal zu viel werden. Übelkeit, Völlegefühl, Magenschmerzen, Durchfall, Sodbrennen oder auch starke Müdigkeit können die Folgen des großen Feiertagsessens sein. Mit diesen fünf Tipps lassen sich die nächsten Tage besser überstehen.

1. Stress reduzieren



Wenn die Verdauung streikt, ist häufig nicht nur das Essen schuld, sondern auch der Stress vor und während der Feiertage. Ein einfaches Mittel, um das Stresslevel zu senken, ist regelmäßige Bewegung. Also, auch zu Weihnachten gilt: das Fitnessprogramm nicht unterbrechen oder zumindest viel spazieren gehen. Forschungsergebnisse zeigen, dass regelmäßige Bewegung dabei helfen kann, Stress erst gar nicht entstehen zu lassen. Die Bewegung hilft dem Körper dabei, stressverursachende Hormone zu reduzieren und gleichzeitig die Dopaminbildung im Gehirn zu erhöhen. Sprich, wir sind auch gleich glücklicher. Denn der Botenstoff Dopamin sorgt dafür, dass wir Glücksgefühle überhaupt empfinden können.



2. Auszeit nehmen

Stress kann viele Ursachen haben. Auch die Familie, die an den Weihnachtsfeiertagen recht eng zusammenkommt, kann einem schnell zu viel werden, den Stresspegel erhöhen und auf den Magen schlagen. Da hilft ein kurzes Ausbrechen aus der Situation. Fachleute empfehlen dann ein Treffen mit einem Freund oder einer Freundin. Am besten an der frischen Luft, um den Kopf wieder freizubekommen. Wenn man sich dann noch zu einer Joggingrunde verabredet, umso besser. Der englische Psychotherapeut William Pullen nennt das den "Empathy Run". Dabei reichen bereits 20 Minuten aus. Laut Pullen fördert die gemeinsame Bewegung das genaue Zuhören, ohne den anderen zu unterbrechen, und umgekehrt. Das Resultat: Beide Seiten fühlen sich danach besser.

3. Teller nicht zu voll füllen

Die Verdauung beginnt bereits im Mund. Verschiedene Enzyme im Speichel sorgen dafür, dass einige Bestandteile des Essens aufgespalten werden und somit von Magen und Darm besser verdaut werden können. Darum gilt: langsam essen und jeden Bissen gut kauen. Eine kleine Studie aus den USA zeigt außerdem, dass vor allem die Menge auf dem Teller ausschlaggebend dafür ist, wie viel wir tatsächlich zu uns nehmen. Also am Weihnachtsabend lieber noch einmal einen Nachschlag holen, als den Teller gleich zu voll zu füllen.



4. Tee trinken

Wer dann doch zu viel Essen erwischt und mit Verdauungsproblemen zu kämpfen hat, dem kann im ersten Schritt ein Kräutertee Linderung verschaffen. Vor allem Anis, Fenchel, Kümmel und Pfefferminze wirken krampflösend. Aber auch Heidelbeeren können den Verdauungstrakt unterstützen. Sie besitzen eine desinfizierende Wirkung und helfen bei Durchfall. Außerdem sorgen ihre Gerbstoffe dafür, dass Entzündungen gelindert werden. Jetzt im Winter sind vor allem getrocknete Heidelbeeren gut. Sie können geknabbert oder mit etwas heißem Wasser aufgekocht und als Tee getrunken werden. Heidelbeertee hilft übrigens auch schon bei kleinen Kindern sehr gut.

Und ein kleiner Hinweis für alle, die auf das Verdauungsschnapserl schwören: Das ist ein Irrglaube. Denn Hochprozentiges entspannt zwar die Magenmuskulatur, man spürt den Druck dann nicht mehr so. Gleichzeitig verlangsamt genau das aber die Verdauung, und das Essen liegt noch länger im Bauch, wie die deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie mitteilt. Will man auf den Schnaps dennoch nicht verzichten, sollte es zumindest ein spezieller Kräuterlikör oder Schnaps mit Bitterstoffen, etwa aus Enzian, sein. Die unterstützen die Verdauungsenzyme.

5. Kleine Stretching-Einheiten

Die Feiertage laden dazu ein, den ganzen Tag am Tisch, auf der Couch oder sonst wo zu sitzen. Auch das kann Stress für den Magen bedeuten. Denn durch den gestauchten Oberkörper beim Sitzen wird auch der Magen zusammengedrückt. Kleine Stretching-Einheiten zwischendurch geben dem Magen genügend Platz und regen die Verdauung schnell wieder an. Dazu einfach aufstehen und die gestreckten Arme nach den Sternen greifen lassen. Zwei bis drei Minuten reichen meist schon aus, damit das erste Völlegefühl wieder weggeht. Kleiner Tipp: Diese Übung kann man auch gut mit Kindern gemeinsam machen. (jaa, 23.12.2022)