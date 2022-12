Argentinien im Glücksrausch. Foto: IMAGO/Kyodo News

Zürich – Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer hat in der am Donnerstag veröffentlichen Fifa-Weltrangliste gegenüber Oktober den 34. Platz behalten. Brasilien blieb an der Spitze, aber nur knapp vor Argentinien. Hätten die Südamerikaner das WM-Finale gegen Frankreich in der regulären Spielzeit gewonnen, lägen sie nun vorne. Die Franzosen sind neuer Dritter, die bei der WM enttäuschenden Belgier immerhin noch Vierter. WM-Semifinalist Marokko rückte um elf Plätze auf Rang elf nach vorne

Nach dem Ausscheiden in der WM-Gruppenphase fiel Deutschland vom elften auf den 14. Platz zurück, Dänemark gar vom zehnten auf den 18. (APA/dpa, 22.12.2022)

Die FIFA-Weltrangliste vom 22. Dezember 2022:

1. ( 1.) Brasilien 1.840,77 Punkte

2. ( 3.) Argentinien 1.838,38

3. ( 4.) Frankreich 1.823,39

4. ( 2.) Belgien 1.781,30 *

5. ( 5.) England 1.774,19

6. ( 8.) Niederlande 1.740,92

7. ( 12.) Kroatien 1.727,62

8. ( 6.) Italien 1.723,56

9. ( 9.) Portugal 1.702,54

10. ( 7.) Spanien 1.692,71

11. ( 22.) Marokko 1.672,35

weiter:

23. ( 25.) Schweden 1.558,45 *

34. ( 34.) Österreich 1.492,95

109. (109.) Estland 1.186,27 *

121. (123.) Kasachstan 1.151,82 *

* = Österreichs EM-Qualifikationsgegner