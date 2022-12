Julie Morstad, "Und heute?". Aus dem kanadischen Englisch von Kathrin Bögelsack. € 19,60 / 56 Seiten. Bohem, Münster 2022. Für alle zusammen Foto: Bohem

Du denkst an etwas, das du gerne haben oder erleben möchtest. Oder daran, wie du gerne sein möchtest. Daraus werden Wünsche, manchmal auch Pläne. Ideen für Wunschgedanken hat Julie Morstad für dieses Bilderbuch gestaltet. Die Illustrationen sind manchmal farbenfroh, auch mal schwarz-weiß und immer wieder in Pastelltöne getaucht. Wir begleiten ein Mädchen durch einen Tag, der mit der Frage "Was mache ich heute?" beginnt. Auf den folgenden Seiten finden sich weitere Fragen sowie Vorschläge und Einfälle. Du kannst dir zum Beispiel eine neue Frisur aussuchen, dein Frühstück zusammenstellen und überlegen, wohin du gehen magst und auf welche Art. Mit dem Rad, skateboardfahrend, auf einem Boot, joggend, fliegend oder tanzend – was magst du lieber? Frag doch auch die anderen aus deiner Familie, wofür sie sich entscheiden würden! Sucht euch was aus!